Festival Trilha da Inclusão ocupa Espaço Cultural Renato Russo

O Festival Trilha da Inclusão, que tem como objetivo evidenciar o debate sobre inclusão de pessoas com deficiência, será realizado de sexta-feira (14/6) a domingo (16/6). O evento conta com oficinas, seminários e apresentações. As bandas Surdodum e Tribo de Jah encerram o festival no Clube do Choro.

Com intuito de promover diálogos sobre acessibilidade, inclusão e deixar em evidência pessoas com deficiência, a Guia Acessibilidade Inclusiva realiza a Trilha de Inclusão. A programação do evento conta com seminários acerca de acessibilidade cultural, estética e arquitetônica. Serão oferecidas oficinas de yoga e meditação, desenho e ilustração. O festival promete um espaço para portadores de deficiência com problemas sensoriais promovido pela Avivar.

A Associação Brasiliense de Deficientes Visuais (ABDV) apresenta um espaço de massoterapia. Além disso, será montada uma feira de artesanato na Praça Central do espaço. Todos os expositores são pessoas com deficiência. O Festival Trilha da Inclusão se encerra no domingo (16/6), às 20h, no Clube do Choro de Brasília, com um show gratuito dos grupos musicais brasileiros, o Surdodum e a Tribo de Jah.





Programação



Sexta-feira (14/6)

Seminário Semeando Novas Ideias — Desafios e Soluções na acessibilidade cultural

Na ECRR - Sala Marco Antônio, das 10h às 12h. Convidados: Odrus, Fillipe Costa e Cássia.





Dia de Sol

Com o Grupo Além da Pele. Às 15h, no ECRR- Teatro Hugo Rodas





‘Silenciado pelo Destino

Exposição de Odrus. Das 19h às 22h, no ECRR - Galeria Rubem Valentim. Acesso livre





Show de Fillipe Costta

Às 20h30, na ECRR - Praça Central. Acesso livre





Sábado (15/6)





Oficina de yoga e meditação para pessoas com deficiência

Das 10h às 11, na ECRR- Sala Multiuso

Atendimento por ordem de chegada





Feira ARTeira

Os expositores são pessoas com deficiência

A partir 10h às 18h, na ECRR - Praça Central. Acesso livre





Espaço Zen - Espaço de massoterapia

Das 13h às 17h, na ECRR - Sala Aquário (2º piso). Atendimento por ordem de chegada





Espaço Acolher

Espaço de acolhimento para pessoa com diversidade sensorial, das 10h às 18h, no ECRR- Galpão das Artes. Atendimento por ordem de chegada





Seminário

Arquitetura Acessível - Além das Normas com Gabriella Zubelli

das 14h às 15h, no ECRR- Sala Multiuso





Seminário

PCD: De Onde Vieram, Quem são e o que eu tenho com isso? com Luiza Habib

das 15h30 às 16h30, na ECRR-Sala Multiuso





Oficina - Explorando a Arte com Roberta Camargo

no ECRR-Mezanino. A partir de 10 anos

Vagas limitadas

Atendimento por ordem de chegada









Seminário

O Multissensorial: Propostas para uma Acessibilidade Estética em Espaços Culturais (Karen Montija)

das 17h às 18h

Local: ECRR-Sala Multiuso





Espetáculo

O Corpo que vê - De dentro pra fora, de fora pra dentro

a partir das 19h30 , no ECRR-Teatro Hugo Rodas









Domingo - 16/6





Yoga e meditação para pessoas com deficiência

das 10h às 11h, na ECRR-Sala Multiuso. Atendimento por ordem de chegada





Feira ARTeira

Os expositores são pessoas com deficiência

das 10h às 18h, na ECRR-Praça Central. Acesso livre





Espaço Zen - Espaço de massoterapia

das 13h às 17h, na ECRR-Sala Aquário (2º piso). Atendimento por ordem de chegada





Espaço Acolher

Espaço de acolhimento para pessoa com diversidade sensorial

Das 10h às 18h, no ECRR-Galpão das Artes. Atendimento por ordem de chegada





Seminário

A História da Tribo de Jah (Tribo de Jah)

Das 14h às 15h, na ECRR-Sala Multiuso





Oficina de Ilustração Divertida com Gabriel

Atendimento por ordem de chegada, no ECRR-Mezanino. A partir de 8 anos (10 vagas)







Seminário

Roda de conversa com as pessoas participantes do Espetáculo: O CORPO QUE VÊ - De Dentro pra Fora, de Fora pra Dentro.

Das 15h às 16h, na ECRR-Sala Multiuso





Seminário

Street Cadeirante: O poder transformador da dança

Das 17h às 18h, na ECRR-Sala Multiuso.







Show — Surdodum e Tribo de Jah

No Clube do Choro, a partir das 19h. Necessário retirar o seu ingresso (Disponível a partir do dia 10/06) na plataforma Bilheteria Digital