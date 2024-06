Sesc Tradições Juninas terá Três dias de festança neste fim de semana

O Sesc Tradições Juninas deste ano promete agitar os brasilienses com muita diversão, música, quadrilhas e comidas típicas. Nesta sexta-feira (14/6) , a unidade do Sesc da Asa Sul da 913 Sul sediará o festejo. No sábado (15/6) e no domingo (16/6), as ruas da 504 Sul (W3) serão fechadas para um grande evento junino em parceria com a Infinu.

Nesta sexta (14/6), as atrações contam com Felippe Rodrigues e banda, Banda Empire, Quadrilha Xamegar e MC Cami Abreu. O sábado (15/6) e o domingo (16/6) serão animados pela Quadrilha da Liga do DF e um palco na Infinu que receberá 13 atrações, como As fulô do cerrado, Fuá da Paulinha e Forró Cobogó.

Paula Vidal, do Fuá da Paulinha, descreve o evento como um encontro e movimentação de diversos músicos parceiros da cena brasiliense. "Represento a presença da mulher no cenário da sanfona e do acordeom. No Centro-Oeste ainda temos poucas sanfoneiras atuantes. As festas juninas são esse importante momento do ano que o olhar se volta ao forró e para a tradição nordestina que alcançou o Brasil todo. É minha época favorita do ano, amo as comidas típicas. Como sou vegana, valorizo os eventos que oferecem um cardápio inclusivo, com opções veganas, sem lactose, sem glúten. Com certeza, teremos opções para todos na festa", afirma.

*Estagiárias sob a supervisão de Severino Francisco