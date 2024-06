São João do Boi de Seu Teodoro terá diversas atrações no domingo (23/6)

Boi do Seu Teodoro faz o arraial com sotaque maranhense - (crédito: Davi Mello)

Ayumi Watanabe*

O tradicional São João do Boi de Seu Teodoro celebra 61 anos de trajetória, neste domingo, com uma diversidade de atrações. O arraial terá apresentações dos grupos Circo Artetude, Quadrilha Junina Xamegar, Tambor de Crioula de Seu Teodoro, Quadrilha Junina Pau Melado , Forró Alex Júnior, Quadrilha Junina Si Bobiá a Gente Pimba, Pé de Cerrado, Boi de Seu Teodoro — Batizado do Boi e Forró SPX Só Pra Xamegar.

Em Sobradinho, essa tradição ganha vida através do grupo fundado pelo Mestre Teodoro Freire. "Com mais de 60 anos de história, nosso São João não é apenas uma festa, é uma oportunidade de compartilhar nossas tradições com pessoas de todas as idades e origens" , diz o coordenador geral Guarapiranga Freire.

