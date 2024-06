CCBB celebra pluralidade cultural sarau de Boi de seu Teotodo

Neste sábado (8/6), às 15h, o CCBB Brasília recebe um bate-papo com o grupo Boi de seu Teodoro. Além da interação com o grupo, o público pode desfrutar de uma mistura de teatro, dança e música para contar a história de Bumba meu Boi. No domingo (9/6), às 17h, será feita uma exibição de poesia das periferias do DF om o Sarau Literatura Marginal — Sarau Vá, realizado na Ceilândia há 13 anos. Já no dia 22 de junho, às 17h, quem é fã de quadrilha poderá curtir a apresentação do grupo junino Vira & Mexe, no qual aqueles que quiserem podem participar da dança.

Todos os eventos são gratuitos. Os ingressos podem ser retirados a partir das 9h do dia da atração, no site ou na bilheteria física. A programação completa está disponível em www.bb.com.br/cultura.





Serviço

Boi de seu Teodoro

Conversa com o grupo no sábado (8/6), às 15h. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos.





Sarau Literatura Marginal - Sarau Vá

No domingo (9/6) , às 17h. Entrada gratuita. Livre para todos os públicos





Sábado (22/6) apresentação do grupo Vira & Mexe, às 17h com entrada gratuita. Livre para todos os públicos