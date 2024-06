Morre Donald Sutherland, ator de 'Jogos vorazes', aos 88 anos

Donald Sutherland nasceu em Sutherland, em Saint John, no Canadá, em julho de 1935 - (crédito: CHRIS DELMAS / AFP)

Morreu, nesta quinta-feira (20/6), o ator Donald Sutherland, aos 88 anos. Ele interpretou o personagem Presidente Snow, na franquia Jogos vorazes. Ele também atuou em Orgulho e Preconceito, Invasores de Corpos, Ad Astra, Cidadão X, e The Undoing. A causa da morte do ator não foi divulgada.

A informação da morte de Donald foi publicada pelo filho, o também ator Kiefer Sutherland. "Com o coração pesado, digo-lhes que meu pai, Donald Sutherland, faleceu. Pessoalmente, considero um dos atores mais importantes da história do cinema. Nunca se deixe intimidar por um papel, seja ele bom, ruim ou feio. Ele amava o que fazia e fazia o que amava, e nunca se pode pedir mais do que isso. Uma vida bem vivida", afirmou Kiefer.

Donald Sutherland nasceu em Sutherland, em Saint John, no Canadá, em julho de 1935. Em 2017, o ator recebeu um Governors Awards, um Oscar honorário.