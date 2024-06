7º São João do Guará acontece no sábado (22/6)

A semana marca o início da celebração do 7º São João do Guará, um dos maiores do DF. Com programação para todas as idades, o 7º São João do Guará tem como tema este ano 'Raízes do Sertão'. O evento terá comidas típicas de festa junina, shows, quadrilha e parque de diversões.



A Quadrilha Estrela de Prata, da Cidade Estrutural, abre a festa. Priscila Areba e Forrozão Bota pra Moer animam a festança com clássicos da música nordestina.

O sábado (22/6) será marcado pelo show da dupla sertaneja Rick e Rangel. A banda Farinha com Rapadura tocará hits autorais no estilo sofrência. A Quadrilha Pinga em Mim, premiada fora de Brasília, encerra a noite de amanhã em grande estilo.

O trio de forró Bacurau Arretado e o cantor sertanejo goiano Leon Correia encerram a programação musical do São João do Guará.