Sesc apresenta a Quadrilha do Amor Junino na sexta (21/6)

Na sexta (21/6), o Sesc Tradições Juninas apresenta a Quadrilha Amor Junino, que se destaca pela preservação e promoção das raízes culturais. Fundado na pequena comunidade rural de Boa Vista — Frecheiras, o grupo surgiu da iniciativa de três amigos apaixonados pelo São João, com o desejo de revitalizar práticas culturais quase esquecidas na região.



Kennedy Bysmarck, presidente da Quadrilha Amor Junino, destaca que o grupo tem o objetivo de manter viva a essência das tradições juninas do Ceará e inspirar novas gerações a valorizar o patrimônio cultural. "Iniciamos nossa jornada com o objetivo de inovar e revitalizar os arraiás locais. Hoje, com 13 anos de existência, nos orgulhamos da nossa evolução e do impacto cultural que temos gerado". Para os membros, o período das festas juninas é mais do que uma temporada de apresentações, é um momento de conexão com as raízes. Com meses de dedicação, o grupo tem se destacado além período junino. "Começamos nossos ensaios em janeiro, dedicando-nos completamente à pesquisa de temas, criação de figurinos e trilha sonora. É um ciclo anual de trabalho árduo que culmina no brilho das noites de São João." Eles têm o objetivo de refletir o esforço dedicado e deixar uma marca nos corações dos espectadores: "Estamos ansiosos e fazendo todo o esforço para entregarmos um espetáculo ao nosso público com qualidade e recheado de emoção , pois essa é uma das marcas da nossa quadrilha," conclui Kennedy.