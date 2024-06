Lulu Santos e Samuel Rosa encerram o Funn Festival no fim de semana

Chegou a hora de o público brasiliense se despedir de um dos principais festivais da cidade. Neste fim de semana, o Funn Festival encerra as atividades da edição deste ano em grande estilo — nesta sexta-feira (28/6), o Parque da Cidade vira palco dos consagrados Samuel Rosa e Lulu Santos, enquanto no sábado (29/6), o espaço se transforma em roda de samba, com shows de Belo, Turma do Pagode e Raça Negra.

Ex-líder do Skank, Samuel Rosa tem motivos de sobra para celebrar a apresentação na capital. Hoje à noite, o mineiro faz a estreia ao vivo de Rosa, primeiro álbum da carreira solo. O músico promete apresentar aos fãs o novo trabalho, sem deixar de lado, é claro, os principais sucessos da banda que o consagrou como um dos maiores artistas do país. "O pessoal pergunta: 'O Samuel vai cantar Dois rios?', 'O Samuel vai cantar Ainda gosto dela?'. Vou. Mas também vou cantar bastante coisa do meu disco novo", adianta.

O show de hoje será o primeiro encontro entre ele e o público da cidade desde a turnê de despedida do Skank, que passou pela cidade em fevereiro passado. "Nas plataformas digitais, Brasília sempre esteve entre os três lugares em que o Skank mais era ouvido, junto com São Paulo e Belo Horizonte", relembra o músico.

Inserido na prateleira do pop rock nacional, o mineiro mantém, há mais de 30 anos, uma relação de carinho com o quadradinho. "Quando se trata de um lugar icônico para a música, como Brasília passou a ser a partir dos anos 1980, isso contamina o público. O público da capital acompanha, é interessado por música. Pelo pop, pelo pop rock, pelo rock", elogia.

Para Lulu Santos, o show de hoje à noite representa a volta aos palcos três semanas após uma internação em decorrência a um diagnóstico de influenza A, gastroenterite aguda e dengue. Na ocasião, o cantor apresentará a turnê Barítono. "Cada espetáculo tem em sua concepção e um mote. No caso desta turnê, é a questão da tessitura vocal, como o título já indica", explica o compositor carioca.

A apresentação também celebra os 50 anos de carreira do músico, responsável por hits como Toda forma de amor e Aviso aos navegantes. "É o nosso legado, do qual muito nos orgulhamos de estar reafirmando no presente, como sempre", afirma Lulu.

Para encerrar o fim de semana com chave de ouro, o samba e o pagode tomam conta do Funn, provando que nem só de rock vive o brasiliense. No encerramento à temporada de shows, o evento recebe Belo, Raça Negra e Turma do Pagode na noite de amanhã, para uma grande celebração do ritmo brasileiro.