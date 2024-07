Pauleira no Toinha

O Toinha Brasil Show recebe a banda Angra no domingo, às 18h. Formado por Rafael Bittencourt, Felipe Andreoli, Fábio Lione, Bruno Valverde e Marcelo Barbosa, o grupo prossegue a turnê do álbum Cycles of Pain, realizado em processo de imersão. A banda paulista Angra tem como estilo o power metal, combinação de heavy metal com speed metal, mantendo andamentos mais rápidos e com ênfase na melodia.



O guitarrista Marcelo Barbosa é brasiliense e, para ele, tocar em Brasília é sempre especial. "É muito bom poder tocar na minha própria cidade, é muito bom estar com os meus amigos de estrada aqui e poder também rever amigos pessoais e pessoas com quem eu dividi a minha história aqui", destaca Marcelo.

O show contempla a história da banda, que tem mais de 30 anos, trazendo nostalgia para os fãs. Além disso, apresenta as novidades de lançamentos mais recentes. "Somos uma banda que está sempre tocando, está sempre gravando, lançando coisas novas", ressalta o guitarrista.