Samba de raiz toma conta do palco do Calaf nesta sexta (12/7)

Em parceria com a produtora MM Cultura, o Calaf vai receber nesta sexta-feira (12/7) o Samba do Último Enredo para celebrar as raízes do samba no DF. "Aqui isso é novidade, já que não existe. No Rio, a gente tem roda de samba enredo, mas em Brasília não tem. Então, a gente vai inaugurar esse formato", conta Melissa da Silva, sócia da MM Cultura e organizadora do evento.

A roda Samba Atrevido dará início ao projeto e abre com vários talentos da cidade que estarão presentes. Entre eles, três ritmistas de escolas do DF, que vão compor a bateria coordenada pelo Mestre Anderson, da Acadêmicos da Asa Norte. Assim como o pessoal da Escola de Samba Capela Imperial. Por fim, o atual intérprete da Salgueiro, Igor Sorriso, se junta ao grupo, como convidado especial. "O público pode esperar um repertório muito bonito de sambas enredos dos clássicos do Brasil. Dificilmente alguém não vai saber cantar algum deles, porque são tantos sambas dos vitoriosos, como da Mangueira, da Portela, de Vila Isabel, de Salgueiro, de Beija-Flor. A ideia é que as pessoas percebam o quanto elas conhecem o carnaval de escolas de samba, mas não se dão conta".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco