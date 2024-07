Férias: Conheça restaurantes com pratos para compartilhar em família

Chegou a temporada das férias escolares. Por isso, famílias de todo o quadradinho procuram por opções de restaurantes para se deliciar e compartilhar pratos ao lado de quem se ama. Preparadas para três ou quatro pessoas, as refeições são opções ideais para agradar o paladar de toda a família. Com esse propósito, o Divirta-se Mais selecionou alguns dos principais restaurantes brasilienses especializados no preparo caprichado de porções para compartilhar.

"Quando optamos por uma opção de prato família, trazemos um pouco da experiência residencial para o restaurante", avalia a chef Fabiana Pinheiro, do restaurante Sallva. "É uma experiência muito especial desfrutar de uma refeição às margens do Lago Paranoá, com mesa posta, decoração primorosa, com direito a serviço de garçons e sem ter que lavar a louça ou arrumar a casa depois da refeição", complementa.

Para Aline Moreira, responsável pelo Dom Manju, a experiência de preparar um prato para compartilhar é ainda mais especial. "Não se trata apenas de um alimento, são pratos que proporcionam experiência, acolhimento, afeto, amor. Cada vez que sentam em uma de nossas mesas, seja casal, família, amigos, ou qualquer que seja a turma, renasce em nós a missão de eternizar aquele momento, e todo nosso esforço é focado para que essa experiência seja inesquecível", garante.

Para todo o grupo

Às margens do Lago Paranoá, no Pontão do Lago Sul, o Sallva Bar & Ristorante mistura os sabores das culinárias italiana e brasileira, com preparos artesanais e técnicas da cozinha contemporânea. “Somos uma empresa consciente que faz o aproveitamento máximo dos alimentos, investe na implantação de energias renováveis e de novas tecnologias para a otimização e padronização dos processos”, cita a chef Fabiana Pinheiro. Para dividir com a família ou amigos, a sugestão da casa é o reale angus (R$ 410 — 4 pessoas). Marinada por 12h no vinho tinto e cozida em baixa temperatura, a carne bovina angus é acompanhada por risoto de queijo grana padano

Aos amantes de carne

Criado com o objetivo de oferecer um serviço de qualidade, o BSB Grill, de cara, chama atenção pela decoração temática, voltada para o mundo do automobilismo. O destaque da casa, no entanto, fica por conta do vasto menu, que estabeleceu o restaurante como referência em carnes na cidade. Responsável pelo estabelecimento, Renan de Almeida sugere como prato para compartilhar a fraldinha completa (R$ 304 — 4 pessoas), acompanhada por três acompanhamentos à escolha do cliente. “É um corte que agrada bastante o nosso público, pois é uma carne macia e sem gordura, porém com muito sabor”, detalha Renan.



De geração em geração

Com destaque para os frutos do mar, o restaurante Manzuá é outra referência do Pontão do Lago Sul. “Alguns pratos do nosso menu remetem muito à família, por estarmos em atividade há 22 anos, já estamos ultrapassando gerações. Alguns clientes que frequentavam o restaurante quando eram crianças, hoje frequentam com os próprios filhos”, conta o sócio Genival Lima. A sugestão da casa fica por conta da moqueca clima de praia (R$ 360,90— 3 pessoas), que leva peixe, camarão e lagosta na receita. O prato é acompanhado por arroz branco, pirão de peixe e farofa de dendê.

Delícia do nordeste

Descrito como uma steak house com origens nordestinas e inspirado pelas culinárias do Rio Grande do Norte e do Maranhão, o Mandaka é um dos principais nomes quando se trata de carne de sol. “O restaurante está na terra que tem mais misturas no país. Brasília é a cidade que uniu o Brasil em raça, cor e sabor e o Mandaka representa isso — alegria, entusiasmo e inovação, sem perder a tradição”, afirma o sócio-proprietário Thiago Lucena. No menu, o parrillero lucena (R$ 129,90 — 3 pessoas) é uma das principais opções para compartilhar com a família. O prato é composto por 350g de carne de sol angus, servida sob arroz parrillero e acompanhada por feijão tropeiro, batata frita e vinagrete.

Sabor do mar

Criado a partir de um sonho familiar, o restaurante Dom ManJu, localizado tanto no Gama, quanto em Ceilândia, tem como carro-chefe as opções defrutos do mar. Um dos queridinhos do menu leva o nome da casa — camarão Dom ManJu (R$159,90 — 4 pessoas) e é composto por camarões ao molho cremoso de requeijão com cubos de queijo coalho, azeitonas pretas e gratinado com queijo provolone. Arroz branco e batata palha acompanham o prato.

Ponto de encontro

Em atividade há mais de 10 anos, o Primeiro Cozinha de Bar é ponto de encontro entre brasilienses que procuram um lugar espaçoso e aconchegante para os almoços de fim de semana. Para acompanhar a trilha sonora do restaurante, regada de música ao vivo de segunda a domingo, o sócio Thales Furtado indica a feijoada da casa (R$ 169,90 — 4 pessoas). O prato é acompanhado por arroz branco, couve, torresmo, vinagrete, farofa e laranja. “A feijoada traz toda a tradição da cozinha de bar brasileira, que une as pessoas ao redor da mesa, ouvindo um bom samba e tomando um chope geladíssimo”, descreve Thales.