Festa Limonada reúne DJs da cidade na Birosca, nesta sexta (26/7)

Foi-se o tempo em que dizeres populares como "se a vida te der limões, faça uma limonada" fizessem sentido apenas quando proferidos pelos mais velhos. A festa Limonada, que desembarca na Birosca do Conic (Setor de Diversões Sul) para a primeira edição na cidade, chega para provar o contrário. Nesta sexta-feira (26/7), a partir das 22h, a diversão é certa e a pista de dança promete ser animada por uma variedade de estilos e gêneros musicais.

Afinal, o "baile da diversidade" — como a festa é descrita — garante uma mistura de ritmos para agradar todos os gostos. Com uma curadoria de DJs residentes e convidados especialmente selecionados para a ocasião, a festa terá o funk como ritmo principal para animar o público com suas batidas energéticas. Trindade, Blacktrava, J4K3 e Úrsula Zion estão entre os nomes anunciados para agitar a pista durante a noite.

A festa Limonada é um projeto independente que defende a diversidade como um de seus principais valores, na medida em que se compromete com uma curadoria de DJs que represente a pluralidade de corpos e estilos que se destacam entre os ritmos mais tocados na festa, caso do funk e do pop.

