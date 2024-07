Ópera barroca Dido e Enéas, de Purcell, retorna à Escola de Música

Após o sucesso das apresentações em junho deste ano, a ópera Dido e Enéas, de Purcell, está de volta nos dias 31 de julho e 1º e 2 de agosto, aos palcos do Teatro Levino Alcântara, na Escola de Música de Brasília (EMB). O elenco é composto, em sua quase totalidade, por alunos e ex-alunos da EMB que se apresentarão na abertura do segundo semestre da instituição.

O enredo da ópera conta a história de amor da lendária rainha de Cartago, Dido, e o do herói troiano Enéas, narrada no livro Eneida, de Virgílio. Porém, a história de amor acaba se tornando trágica após a interferência de uma maléfica feiticeira inimiga da rainha. Nessa nova temporada, Janette Dornellas interpretará a rainha Dido na última apresentação, marcando assim seus 40 anos de carreira no canto lírico.

O espetáculo é o resultado de uma parceria entre a EMB, o Ópera Estúdio da Casa da Cultura Brasília e a HL Produções. A direção artística e cênica é de Janette Dornellas e a direção de produção, de Hugo Lemos. O espetáculo também conta com solistas convidados e será acompanhado por uma pequena orquestra e coro dos alunos sob a regência do Maestro Deyvison Miranda.

Para esta edição, Janette Dornellas vai homenagear o diretor e barítono Francisco Frias, professor de canto da EMB, morto em 2018. No ano de 1992, Janette estreou no papel de Dido sob a direção cênica do saudoso diretor e amigo. Assim, para essa montagem, Janette resgata a memória da direção de Frias, pois na partitura de Dido e Eneas que herdou constam diversas anotações feitas pelo próprio diretor da concepção do espetáculo montado na década de 1990.





SERVIÇO

Ópera Dido e Enéas de Purcell

Dia 31 de julho, às 20h, e dias 1º e 2 de agosto, às 20h, no Teatro Levino de Alcântara.

Entrada franca. Classificação indicativa: Livre. Duração aproximada: 1h. Espetáculo cantado em inglês acompanhado de projeção de legendas em português.



