Clube do Choro recebe Renato Borghetti com show do disco Gaita ponto

Renato Borghetti é atração no Clube do Choro - (crédito: Divulgação)

Isabela Domanico*—Nesta sexta-feira (2/8) e no sábado (3/8), o Clube do Choro recebe Renato Borghetti, às 20h30, que está comemorando 40 anos do disco Gaita ponto. O show tem como base as músicas do primeiro disco, mas não deixa de fora outros trabalhos. "Os ritmos serão os tradicionais do Rio Grande do Sul como vaneirão, xote, rancheira e também ritmos dos países vizinhos como Uruguai e Argentina que chegam como o chamamé, chacarera, candombe."

O álbum é muito importante para ele até mesmo depois desses 40 anos: "Pois quando gravei era um período bastante difícil, tanto nas condições técnicas quanto na própria inexperiência, pois era muito jovem quando tive a ideia da gravação". Renato não tinha muita coisa, mas acalentava um sonho e conseguiu vender 100 mil cópias.

Entre os músicos do Rio Grande do Sul, Renato Borghetti é considerado uma das maiores figuras, sendo fonte de inspiração para outros artistas: "Fico muito orgulhoso de ser um dos representantes de toda essa geração", ressalta o músico.

No retorno a Brasília, Renato terá a banda que o acompanha há quase duas décadas: Pedro Figueiredo, sax e flauta, Daniel Sá no violão e no piano, Victor Peixoto. Renato destaca o prazer de voltar a Brasília. "Estou muito feliz de retornar a Brasília no Clube do Choro em uma data tão importante para a minha história musical."