MC Binn desabafa sobre ataques contra a namorada: "Um pouco assustador"

MC Binn não esconde para ninguém o quão está apaixonado. Nessa última quarta-feira (31/8), o funkeiro celebrou o terceiro mês do relacionamento com a tatuadora Ana Laura Marques.

Em entrevista ao portal Gshow, o ex-participante do BBB 24 abriu o coração sobre está o namoro. "Está na maior paz, felizão, ela é muito tranquila. A gente tem a mesma vibe alegre, para cima, nunca vê problema em nada. Ela é muito simples, me apoia, me motiva", disse.

"A gente está se conhecendo. Ela fica na minha casa dois, três dias e volta para a casa dela. Ela tem a rotina dela, o trabalho", explicou MC Binn. O funkeiro, por sua vez, contou que costuma ter conversas frequentes com a namorada, em virtude da exposição e das críticas que ela recebe.

"Um pouco assustador"

"Ela é criticada e xingada, tem uma galera que não gosta dela por ciúmes. Falo para ela que é normal, depois passa, ainda estão se acostumando com meu relacionamento. (…) Como ela é simples, não é do meio, é um pouco assustador. Sair na rua e pedirem foto, a galera postar onde a gente for, ela não está acostumada. Vou conversando com ela para entender essa parte de lidar com a mídia", disse o ex-BBB.

