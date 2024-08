The Brunch une gastronomia e música em evento na beira do lago

Assis em Casa assina o cardápio do The Brunch Tokyo - (crédito: Reprodução Instagram/ @othebrunch)

O evento The Brunch une gastronomia e entretenimento em edição inédita, com o tema Tokyo. Com open sushi The Brunch Tokyo recebe a marca de comida japonesa Assis em Casa para assinar o cardápio. A festa será realizada nesta sexta-feira (9/8), à beira lago, em um espaço de três andares.

O evento se inicia com um jantar, no segundo andar e na cobertura. Com cardápio variado, Assis em Casa servirá peças tradicionais e mais conhecidas da gastronomia japonesa, assim como barriga de salmão, robalo especial e salmão trufado. Para os primeiros a chegarem no evento será oferecido Chandon como boas-vindas. Drinks exclusivos assinados pelo mixologista Gustavo Guedes serão servidos no evento.

O cantor Lucas Cavalcanti se apresenta ao vivo, com repertório de pop internacional acústico. DJs DUMORERA e Larbac chegam com um set de house music, MJAY e Lipe Napoli com as músicas mais tocadas do momento.

The Brunch Tokyo também garante uma experiência imersiva, com decoração inspirada em Tóquio. “Estudamos a arquitetura da cidade de Tóquio e elementos do Japão, para conseguir criar uma experiência imersiva e temática”, conta Marcel Carneiro, sócio do evento. A edição Tokyo é uma da série de eventos criados pela marca The Brunch. “Já tivemos projetos como o The Brunch New York Edition, Milano e Rio, a ideia é convidar as pessoas a viajarem e brindarem a vida conosco explorando cenários e sabores diversos!”.

“O evento foi pensado com muito carinho para o público que quer desfrutar da culinária e experiência temática japonesa com música ao vivo, vista para o lago, e em um segundo momento curtir com DJs e bons drinks”, avisa Marcel.

Serviço

The Brunch Tokyo

Nesta sexta-feira (9/8), a partir das 20h, no St, de Clubes Esportivos Sul (Orla da ponte JK, atrás do Yolo Coworking). Ingressos: a partir de R$80, na plataforma Pop Ingressos. Evento proibido para menores de 18 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco