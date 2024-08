Professor é preso sob acusação de abusar sexualmente de alunas

Hands silhouettes touching blurry glass screaming for help. Concepts for nightmare, panic, violence etc, mãos, violência, criança - (crédito: bedneyimages/Freepik)

Um professor suspeito de abusar sexualmente de alunas em uma escola pública de Santa Maria foi preso preventivamente, na manhã desta sexta-feira (9/8), por agentes da 33ª Delegacia de Polícia. O mandado de prisão foi decretado pela Justiça após representação da autoridade policial e visa garantir a ordem pública e a integridade das investigações, segundo afirmou o delegado responsável pelo caso, Renato Martins.

“A prisão do investigado é essencial para garantir a segurança das vítimas e a integridade das investigações. Estamos empenhados em apurar todos os fatos e proteger as crianças

envolvidas”, afirmou.

O caso chegou ao conhecimento das autoridades após familiares das alunas denunciarem os abusos cometidos pelo professor dentro do ambiente escolar. As vítimas — cujos nomes serão preservados —, têm 10 e 11 anos. Elas relataram que o professor as chamava para a sala de aula em horários fora do período regular de aulas para cometer os abusos sexuais.

Investigações revelaram que o homem já é réu em processo judicial pela prática de crime semelhante quando atuava como professor na rede pública de ensino do estado de Goiás. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o histórico do acusado reforçou a necessidade de sua prisão preventiva, evitando a reiteração criminosa e protegendo outras possíveis vítimas.

Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, foram realizadas buscas na residência do investigado. Na ocasião, foram apreendidos computador, celular e tablet do investigado. Os equipamentos serão encaminhados para a perícia técnica, com o objetivo de identificar possíveis provas adicionais que possam corroborar os relatos das alunas e identificar outras possíveis vítimas.