Alagoano Bruno Berle apresenta novo álbum em show na Infinu

Em março de 2023, Bruno Berle, um artista que estava fazendo um sucesso no nicho da música indie e alternativa, vinha para Brasília pela primeira vez. O problema é que o cantor, que estava surfando na onda do álbum de estreia No reino dos afetos, teve que tocar em uma terça. Porém, o tempo passou, um novo disco está no mundo e Bruno volta à cidade. Desta vez em data nobre, um sábado, na mesma Infinu.

O show que o músico alagoano vai trazer é o do álbum No reino dos afetos 2, recém-estreado em uma apresentação em São Paulo. "Eu sinto que agora começa realmente a história desse álbum", afirma o artista em entrevista ao Correio. Na última vez que veio, foi só voz e violão, agora a performance é mais completa. "Chego com mais experiência, com banda, com mais estrutura, e com as pessoas conhecendo um pouco mais as canções que eu faço", destaca.

O dia tem ainda um fator mais especial para ele. Além da felicidade de pegar um bom horário, no sábado, também será no aniversário de Berle. "Faço 31 anos em Brasília, no show, e vou comemorar com o público daí", revela o músico.

Bruno Berle lembra que sempre quis mostrar o próprio trabalho na capital. "Eu fui para Brasília na primeira vez porque eu queria muito tocar na cidade", conta. O cantor fala que, na época, as 80 pessoas que colocou na Infinu já foram uma grande conquista e, para esse final de semana, se mantém humilde. "Se der a mesma galera dessa vez, fico feliz; se der mais de 100 eu vou ficar muito grato mesmo", comenta o músico que deixa modéstia de lado e dá uma garantia: "O importante é que o show é muito bom, isso as pessoas precisam saber. Houve uma evolução muito grande desde o último. Quem foi, agora vai ver algo novo".