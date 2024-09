Banda paulistana Ludovic faz show na Infinu neste sábado (7/9)

Sábado (7/9), às 19h, a Infinu Comunidade Criativa abre as portas para um encontro dos tempos atuais com um clássico de 20 anos. A banda paulistana Ludovic, desfeita em 2008, está se reunindo novamente para uma turnê de comemoração de duas décadas do álbum de lançamento do grupo, Servil.

Para Jair Naves, compositor e vocalista da banda, reviver as primeiras composições da carreira é inspirador. "É como voltar a ter contato com a pessoa que eu era naquela época, com meus sentimentos, com o que me inspirava e as lembranças daquele tempo", relata. "Muitas vezes, até me surpreendo positivamente com o material, pensando que é melhor do que eu lembrava", completa.

A turnê comemorativa passou por Curitiba, Florianópolis e Goiânia, e tem datas marcadas para São Paulo e Rio Janeiro. Para Jair, ainda mais emocionante é ver a mescla entre pessoas que conhecem a banda desde o início com outras muito jovens. "Me comove e me espanta saber como esse repertório, tão íntimo e pessoal, também faz parte da história de outras pessoas", afirma.

Jair revela ao Correio que a banda deseja lançar algum material inédito em breve, com novas composições que dialoguem e conservem a essência do Ludovic, mas que também façam sentido com o momento atual dos integrantes. "Por mais difícil que seja, é também um desafio criativo dos mais estimulantes", finaliza.

SERVIÇO

Show de Ludovic em comemoração aos 20 anos do álbum Servil

Sábado (7/9), às 19h, na Infinu Comunidade Criativa (CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós, SHCS, Brasília - DF). Ingressos a R$ 35 + taxa do ingresse.com. Classificação indicativa: 16+

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira