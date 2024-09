Para celebrar o rock

Este fim de semana, será de festival de rock Lokapalooza. Com bandas dos gêneros heavy metal, punk rock, death metal, pop rock e indie rock, o evento promete abranger diversas vertentes deste estilo musical e realizar tributos aos grupos Evanescence, Blink 182, Black Keys, Raimundos e Deep Purple.

Durante três dias, 13 bandas irão se apresentar na hamburgueria Zepelim. Sérgio Pedrosa, produtor do festival, explica que hoje será voltado para o público mais velho, com uma pegada mais clássica do rock: "O segundo dia vai para o Indie rock, em que pegamos bandas autorais com covers desse segmento, e, no domingo, flertamos com o rock mais pesado".

Em mais de 20 edições, o Lokapalooza, que surgiu como uma sátira ao famoso Lollapalooza, recebeu artistas brasilienses quanto de outros estados. Sérgio e outros produtores da capital federal planejam organizar outro festival: o Carnarock.

Serviço

Lokapalooza

Hoja, às 20h30, sábado e domingo, às 18h, na Hamburgueria Zepelim (713 Norte)

Ingressos, a partir de R$28, no Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/lokapalloza-3-dias-de-festival/2636649

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco