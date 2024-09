Linkin Park desembarca em Brasília para show no Toinha

A principal banda cover de Linkin Park do mundo desembarca em Brasília para um show único no Toinha Brasil Show na primeira das Pílulas do Porão do Rock. O grupo português Hybrid Theory é a principal atração da noite de sábado (28/9), que também vai contar com shows dos talentos locais da Lupa e da Trampa.

Os portugueses chegam a Brasília dias depois do anúncio de que o próprio Linkin Park fará show no Brasil em novembro. Porém isso não altera a rota de sucesso do cover que chegou ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa. "Nada vai mudar nos nossos objetivos, estamos genuinamente felizes com o retorno da banda", conta Yves Alezandro, vocalista do grupo. "Seria legal se eles nos chamassem para que pudéssemos, de alguma forma, colaborar com o Linkin Park", sonha.

A promessa é por uma experiência distinta, que apenas a banda é capaz de proporcionar. "O público pode esperar um show completamente inédito com os maiores hits do Linkin Park. A entrega vai ser de 200% desde o primeiro show", conta Yves. "O Hybrid Theory é muito mais do que uma banda tributo. Um show nosso sempre tem uma energia única. Nós temos a sorte apenas de interpretar as músicas do Linkin Park, que são boas demais para estar nos álbuns", complementa.