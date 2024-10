Festival Em Movimento traz Amilton Godoy, Chico César e Gabriel Grossi

O Festival em Movimento chega a sua segunda edição na cidade, amanhã. Celebrando a música brasileira, o evento será na Casa de Jorge e terá apresentação de Amilton Godoy ao lado de Chico César e Gabriel Grossi. O festival irá misturar o jazz de Amilton com a música popular brasileira, o forró de Chico César e o choro de Grossi.

A curadoria do evento foi realizada por Gabriel Grossi em parceria com Lucas Formiga, produtor cultural da Formiga Produções. O nome do projeto é baseado no disco de Gabriel, Em movimento. "Teremos um show exclusivo, que nunca foi realizado, essa parceria do Chico César com o Amilton Godoi, que é um professor da música brasileira. O festival tem essa capacidade de trazer grandes músicos para a capital", comenta o produtor Lucas Formiga.

Amilton foi professor de Chico César no Centro Livre de Aprendizagem Musical (Clam). " Acho muito importante um festival que promove esses encontros. Estou indo tocar com um grande mestre da música brasileira que ajudou a formar esse encontro do jazz com a música brasileira. Levar isso para o palco é uma oportunidade imensa, para os artistas e para o público", destaca Chico César.

Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco*