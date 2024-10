Linkin Park volta a esgotar ingressos para show extra em São Paulo

As vendas começaram às 11h desta quinta-feira (3/10), no site da Ticketmaster - (crédito: James Minchin III)

Os ingressos para o show da banda Linkin Park, em São Paulo, voltaram a esgotar minutos após as vendas serem abertas. Inicialmente, o grupo havia marcado uma apresentação no país em 15 de novembro. No entanto, após os ingressos esgotarem, a banda anunciou o show extra, marcada para o dia 16.

As vendas começaram às 11h desta quinta-feira (3/10), no site da Ticketmaster. Os valores variavam de R$ 890 a R$ 480 a inteira. Ambos os shows ocorrerão no Allianz Parque.

No início deste mês, a banda anunciou a nova vocalista do grupo, Emily Armstrong. A mudança ocorre sete anos após a morte de Chester Bennington, que era o vocalista principal. Além da cantora, o Linkin Park agora conta com um novo baterista, Colin Brittain.

O Linkin Park foi criado no final dos anos 1990 e coleciona sucessos, entre eles: Numb, In the end, Crawling, Leave out all the rest, Somewhere I belong e New divide. A banda lançará um novo álbum, intitulado From Zero, que contará com 11 faixas inéditas.