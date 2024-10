Thiaguinho fará show no Mané Garrincha neste sábado (5/10)

Thiaguinho apresenta a turnê Sorte no Mané Garrincha - (crédito: Bruno Soares/Divulgação)

Um dos nomes mais amados pelos pagodeiros de plantão, Thiaguinho chega a Brasília neste sábado para apresentação da turnê Sorte. O ex-vocalista do Exaltasamba sobe aos palcos do Mané Garrincha, às 21h, para apresentar os sucessos da carreira e faixas do projeto que dá nome à série de shows.

Lançado neste disco, o álbum Sorte reúne diversas influências do cantor, passando pelo R&B e afrobeat, sem deixar o pagode de lado. Nomes como Liniker, Billy SP e L7nnon participam do trabalho.

Antes mesmo de desembarcar na capital, Thiaguinho já tem data para voltar. Em 23 de agosto de 2025, o cantor retorna com o show Tardezinha, em turnê comemorativa aos 10 anos de projeto. A celebração incluirá apresentações internacionais, incluindo estreias na África e na Oceania.