Arena Mané Garrincha recebe o Buteco de Gusttavo Lima neste sábado

Um dos maiores festivais de música sertaneja do Brasil está chegando ao fim. O Buteco, do cantor Gusttavo Lima, está na sua última turnê e irá passar por Brasília neste sábado (12/10). O evento já teve mais de 100 edições, reuniu mais de 60 atrações e passou por mais de 40 cidades no Brasil. Criado pelo cantor em 2018, o Buteco já juntou mais de 45 mil pessoas na última edição na capital.

"Desde o início, o Buteco tem nos rendido diversas conquistas e essa despedida acontece justamente para celebrar todas as coisas boas que ele tem nos proporcionado ao longo desses anos. Só tenho mesmo a agradecer a Deus e a todos os ‘butequeiros’ que fizeram do nosso festival uma referência e um dos maiores eventos de música do Brasil", comenta Gusttavo Lima, dono do festival.

A partir do DVD Buteco do Gusttavo Lima, de 2014, a ideia de criar um festival foi amadurecendo, e o segundo volume do álbum se tornou uma turnê que gerou o Buteco. Trazendo clássicos do sertanejo e as modas, o evento terá a presença de Hugo e Guilherme, João Bosco e Vinícius, Trio Parada Dura, Rick e Renner, Zé Henrique e Gabriel e Matogrosso e Mathias, ao lado do Embaixador.

Desde 2018, o evento tem juntado grandes públicos e transformou a vida do cantor. "Por onde passamos, arrastamos multidões, batemos recordes de público, reunimos grandes nomes da música e sempre proporcionando experiências diferenciadas aos fãs. Por tudo isso, posso dizer que o Buteco é um marco, um verdadeiro divisor de águas na minha carreira", destaca.

Hugo, da dupla Hugo e Guilherme, conta que aceitaram o convite para tocar na despedida na hora que o receberam. "É demais dividir o palco com tantos artistas que admiramos e acabamos criando uma amizade. O Gusttavo sempre nos recebeu muito bem e estar fazendo parte do encerramento deste projeto tão grande é uma honra", comenta o músico.



A dupla Hugo e Guilherme apresentará músicas do projeto 062, lançado esse ano, e levará um pouquinho do próprio festival da dupla, No Pelo 360, para a capital. "A expectativa é a melhor possível! Sempre é bom voltar para Brasília, o público nos recebe muito bem e recebemos bastante amor, adoramos tocar aqui. Será que está na hora de trazer para cá o No Pelo 360 também?", destaca Guilherme.

O Trio Parada Dura também estará na capital pelo convite do Embaixador. "Muito bom dividir o palco com os nomes atuais da música sertaneja. É gratificante, é um sinal que eles respeitam a história do Trio, afinal são 50 anos de Trio e sempre somos convidados para participar desses grandes eventos com os artistas do momento", comenta Xonadão, sanfoneiro do Trio Parada Dura.

Depois da capital, Gusttavo Lima irá apresentar o festival em Miami e em Boston, nos dias 19 e 26 de outubro. O Buteco Despedida será neste sábado (12/10), na Arena Mané Garrincha, e os portões serão abertos a partir das 15h. O espaço é dividido entre área vip, área premium embaixador e lounges particulares. Os ingressos podem ser encontrados no site BaladApp.