Chefs do 'The taste Brasil' realizam evento gastronômico em Brasília

Chefs da 7ª temporada do The taste Brasil preparam menu degustação de cinco etapas para o público brasiliense - (crédito: Divulgação/Globo)

Participantes da 7ª temporada do The taste Brasil, os chefs Júlia Almeida, Brenno Trindade, Lucas Abreu e Fabio Barbosa desembarcam em Brasília para um evento especial. Nesta quarta-feira (16/10) e quinta (17), a partir das 19h30, o Castanho Café, localizado na 108 Norte, abre as portas para uma noite comandada pelos participantes do reality show da Globo.

Os chefs de cozinha invadem o restaurante para preparar um menu degustação de cinco etapas, inspirado nas colheres que os garantiram a participação na atração Global. No primeiro episódio do reality, 30 cozinheiros do mundo todo apresentam, de forma anônima, uma colherada de um prato criado por eles. As opções são degustadas por um time de jurados, que escolhem as 16 melhores para seguirem na competição.

No Castanho Café, o menu contará com quatro pratos que replicam os apresentados por Júlia, Brenno, Lucas e Fabio no The taste, além da etapa final, a sobremesa. “É um jantar que faz referência à cozinha brasileira, à cozinha raiz”, adianta a chef brasiliense Júlia Almeida.

Moradora de Sobradinho, a cozinheira representa a capital federal no reality. “Eu trouxe esse jantar para cá com muita alegria. É um orgulho conseguir chegar nesse lugar e trazer essa galera tão boa aqui para a minha cidade, para realmente mostrar o trabalho que eu faço e o trabalho que a gente faz em conjunto”, comemora.

“São muitos anos de cozinha em Brasília e fora da cidade. Hoje em dia eu cuido de várias operações aqui em Brasília”, conta Júlia. Primo Pobre, The Plant, Coffeetown e o próprio Castanho Café são exemplos de restaurantes em que a chef trabalha atualmente.

O jantar é aberto ao público, mediante reserva pelo Instagram @cafecastanho ou pelo número (61) 99198-0748. O valor é de R$ 209 por pessoa. O projeto, que começa em Brasília, ainda segue para Salvador, São Paulo e Goiânia, cidade natal dos demais chefs.

Após seis temporadas de sucesso na GNT, o The taste Brasil estreou a 7ª temporada na Rede Globo no início do mês. A atração gastronômica, exibida às sextas-feiras, após o Globo repórter, entra no lugar de Estrela da casa, reality show musical, e fica no ar até 13 de dezembro. No total, serão exibidos 10 episódios.

Apesar da mudança de casa, o programa segue o mesmo formato das edições anteriores — chefs profissionais e cozinheiros amadores competem pelo prêmio de R$ 100 mil preparando pratos servidos em colheradas anônimas, avaliadas por um time de jurados composto por Felipe Bronze, Claude Troisgros, Manu Buffara e Manuelle Ferraz.

Na nova temporada, o The taste Brasil contará também com a participação de convidados especiais que, a cada semana, irão degustar os pratos criados pelos chefs. Entre os nomes confirmados estão Rodrigo Santoro, Douglas Silva, Fernanda Motta, Ana Clara, Milton Cunha, Jonathan Azevedo e Sheron Menezes.