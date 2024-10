Complexo do Choro realiza o Festival do Choro a partir do sábado (26/10)

Em comemoração a diversidade de vertentes da música brasileira, o Complexo do Choro de Brasília promove o Festival Clube do Choro, neste fim de semana. As apresentações se iniciam no sábado com a revelação do The Voice Kids de 10 anos de idade, Laura Medeiros, seguida do sanfoneiro Mestrinho e de Francis e Olivia Hime. Na transição para os espetáculos noturnos, a Choro Popular Orquestra toma conta da área externa do espaço em uma apresentação gratuita nos dois dias, comandada pelo maestro Fabiano Medeiros.

No período da noite, a saxofonista Daniela Spielmann se apresenta ao lado do grupo regional Choro Livre, e a banda A Cor do Som encerra as atividades de sábado. O trompetista Haniel Tenório abre os shows de domingo acompanhado do Choro Livre, seguido do flautista Dudu Oliveira e do bandolinista Hamilton de Holanda. O guitarrista premiado Pedro Martins e o compositor Paulinho Moska são os últimos a apresentar-se no palco do Festival.

Paulinho Moska antecipa o uso de dois instrumentos no Festival construídos a partir de madeiras restantes do incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, feitos pelo bombeiro e músico Davi Lopes para ressignificar os materiais que iriam para o lixo. O tema de renovação também é uma questão constante nas composições do artista, que abrangem a introspecção e a celebração da vida: "A própria vida é uma transformação, se apoderar dessa consciência pode mudar o curso das coisas."

Ao participar do Festival, Moska afirma que o evento, assim como Brasília, é uma mistura de todo o país em sintonia: "Eu me sinto no olho do furacão na capital. A cidade abriga famílias de todo o Brasil e é uma particularidade de diversidades dentro do país." Com uma homenagem ao Pixinguinha no repertório, Moska espera que o público se sinta capturado pela sonoridade do Festival.