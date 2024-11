Filipe Catto traz a Brasília show que celebra o tropicalismo de Gal Costa

A morte de Gal Costa provocou um abalo e deixou uma legião de fãs marcados pela voz da cantora do tropicalismo. Foi o caso da cantora Filipe Catto, que há um ano e meio apresenta o show Belezas são coisas acesas por dentro. Ela mostra o show, na Infinu, somente neste sábado (9/11). Em razão de uma coincidência com a chegada de Caetano Veloso e Maria Bethânia à cidade, o show foi antecipado para as 18h, a pedido dos fãs. Os ingressos estão disponíveis no Shotgun.

Gal explorou diversas sonoridades, e foi ao cantar Vaca profana, pela primeira vez, que, como ela mesma dizia, começou a "cantar para fora". A força rebelde e feminina de Gal serve de inspiração para Filipe Catto, que se dedica a oferecer o melhor de sua voz nas apresentações. O show terá início com Tigresa, uma música poderosa, e seguirá com muitos outros momentos de destaque ao longo de uma hora. "O show tem vários altos, mas acredito que Nada mais seja a que mais toca o público. Essa música sempre me emocionou", revela a artista.

Ao conceber o show, a intenção de Catto não era seguir uma ordem cronológica ou dividir o repertório em seções específicas, mas, sim, identificar quais músicas se adequariam à sua voz. A ideia surgiu a partir de um convite para que ela realizasse um trabalho em homenagem à tropicalista, que aceitou com entusiasmo. Em um momento em que o mercado cultural pós-pandemia ainda se recupera lentamente, esse projeto representava uma oportunidade para Catto retornar aos palcos com sua banda.

Iniciar um projeto que homenageia uma grande voz como a de Gal Costa pode apresentar desafios, uma vez que estereótipos vocais e imagéticos podem ofuscar a autenticidade de um artista. No entanto, esse não é o caso de Catto. Reconhecida como uma vocalista madura e experiente, ela se apropria do repertório da cantora baiana, acrescentando sua própria identidade, textura e dramaticidade. "Ninguém pode se comparar a Gal. Eu me senti desafiada com o convite, mas o repertório é muito afetivo para mim. Fiquei feliz em poder voltar aos palcos com minha banda também", comenta. Catto está produzindo o próximo trabalho para o anos que vem, ela afirma " uma homenagem só é elegante se ela for pontual".