Isaurian volta aos palcos com show na Infinu neste sábado (16/11)

Os brasilienses do Isaurian fazem show na Infinu com repertório do álbum mais recente - (crédito: Isaurian)

A banda brasiliense Isaurian, que une musicalmente o post-rock e o dull-metal, está de volta aos palcos. Depois de dois anos sem realizar shows, o grupo anuncia uma apresentação de lançamento do seu mais novo álbum The Pulsing Rush neste sábado (16/11) na Infinu, das 18h às 20h, com ingressos a partir de R$ 25.

Isaurian foi criada em 2017 pelo guitarrista e vocalista Jorge Rabello, que acabava de sair de outra banda e queria continuar alimentando o instinto criativo. "A vontade de fazer música com esse carinho e cuidado prevaleceu ao desânimo e ao possível prejuízo de ter uma banda autoral de nicho em Brasília", destaca o músico. Com a união de Hoana Aragão, como vocalista; Renata Marinho, baixista; Roberto Tavares, baterista e Guilherme Tanner, guitarrista, a banda debutou no mesmo ano com o primeiro EP, o Optical Phase.

Em 2018, os músicos lançaram o segundo EP, That Flower of Youth, e em 2020, debutaram com o primeiro álbum, Chains of Blue, seguido de Deep Sea Metaphysics, em 2022; e agora, em 2024, lançam oficialmente The Pushing Rush, um álbum que mantém a identidade da banda, ao mesmo tempo em que experimenta com os gêneros musicais, misturando o post-rock com dull-metal, ao shoe-gaze até um novo gênero, uma união dos anteriores, o dull-gaze.

"The Pushing Rush reflete esta pulsão por atravessar os altos e baixos do nosso amadurecimento enquanto artistas. Nossa expectativa para este show é criar uma atmosfera propensa a um espetáculo catártico, característico da nossa banda. Queremos compartilhar com o nosso público como usamos estes dois anos fora dos palcos para o nosso amadurecimento. É uma apresentação das nossas novas músicas, mas também do nosso novo eu. A nossa formação atual está pronta, madura e cheia de energia para um show eletrizante, intenso e pesado para os nossos fãs", ressalta Jorge Rabello.

Show da banda Isaurian

Neste sábado (16/11) na Infinu, das 18h às 20h, com ingressos a partir de R$ 25. Indicação livre.

