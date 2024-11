O refino afro-brasileiro comanda o Concerto Negro neste sábado

As músicas popular e erudita se encontram com a cultura afro-brasileira no Complexo Cultural Ibero Americano. O evento Concerto Negro traz Martinho da Vila e Lia de Itamaracá com novos arranjos pensados para o público viver uma experiência única. Afinal, os sucessos da carreira recebem uma roupagem especial da Orquestra Zumbi dos Palmares, regida por Leonardo Bruno. Dhi Ribeiro e Família Alcântara Coral também são atrações.

O evento é produzido pelo Beco da Coruja e tem curadoria do maestro Fabiano Medeiros em homenagem ao Mês da Consciência Negra. O objetivo é ressaltar a riqueza cultural africana e como ela influenciou a música brasileira. Desde o princípio, a ideia do Concerto Negro é exaltar o cancioneiro afro-brasileiro e integrar a música erudita à popular, caminhando das óperas até os ritmos locais.

Martinho da Vila entende que esse tipo de evento chega como uma forma de reverenciar a gênese da cultura que hoje é parte integrante do cotidiano do brasileiro. "Esse evento é um reconhecimento. A música negra é a base da musicalidade brasileira", reflete o sambista, que se apresenta neste sábado (16/11).

Lia de Itamaracá acredita que há uma mensagem potente em um evento como esse assumir o centro da capital do país e exaltar o Dia da Consciência Negra. "Mensagem é que precisamos respeitar o berço da nossa cultura, e assim respeitar o povo que representa essa cultura, o povo preto desse país", afirma a artista.

As duas atrações principais aproveitam para exaltar a oportunidade única de ver um show como esse. "Espero que todos estejam lá, que fiquem felizes, que celebrem comigo e que se divirtam", afirma a cantora. "As pessoas podem aguardar um espetáculo inusitado. As pessoas que comparecerem, com toda certeza, sairão do local muito mais felizes do que chegaram", complementa Martinho.