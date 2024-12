Rock alternativo dá o tom neste fim de semana no Infinu

O final de semana na Infinu promete ser vibrante e repleto de música. O show da banda punk Sugar Kane é uma das atrações do Alto Volume Mini Fest, que ocorrerá neste sábado (21/12), reunindo o melhor do rock alternativo. Os ingressos para o festival estão disponíveis no Shotgun, a partir de R$40.

Com 20 anos de trajetória, a banda Sugar Kane adquiriu o vigor e a experiência necessários para criar obras cada vez mais experimentais. Contudo, o compromisso com o rock e o hardcore melancólico permanece intacto. Hoje, com uma maturidade consolidada, o grupo continua a explorar novas combinações e parcerias, incluindo a colaboração com Jup do Bairro no último disco. Ao Correio, o baterista da banda, André Dea, ressalta a influência da banda The Police: "A produção experimental é o que faz com que a gente consiga estar sempre buscando desenvolver coisas diferentes."

O baterista destaca como uma banda de hardcore pode compor em diferentes idiomas: "Depois de 27 anos de banda e pelo menos 23 fazendo músicas em português, não podemos dizer que achamos difícil. Algumas músicas novas até hoje surgem com palavras aleatórias em inglês, que, depois, são substituídas. O estilo tem muita identificação com a língua inglesa, mas acabou se tornando algo natural para nós escrevermos na nossa língua nativa", conta André.

Mapeamento Musical

Ainda sobre o próximo sábado na Infinu, os palcos da 506 Sul irão receber pela primeira vez o Inferninho Trabalho Sujo. Este projeto, idealizado pelo jornalista paulistano Alexandre Matias, tem como objetivo mapear artistas de várias cidades do Brasil e dar visibilidade a músicos de diversos gêneros. Neste sábado, o lançamento do novo disco de Guilherme Cobelo, Caubói Astral será o destaque da noite, contando com show de abertura da Gaivota Naves e discotecagem de Alexandre Matias. Os ingressos estão disponíveis no Shotgun, a partir de R$40.

Gaivota Naves integra a banda Joe Silhueta, ao lado de Guilherme, que, neste final de ano, lançou um projeto solo. Para celebrar o novo álbum do amigo, Gaivota realizará um show de abertura repleto de grandes sucessos do grupo. “Sempre me vi como artista. Desde cedo, tive interesse por teatro e artes plásticas. Após alguns anos no teatro, senti a necessidade de explorar novas expressões. Ao me envolver com performances e atividades relacionadas, comecei a me conectar com amigos músicos, e, como já tinha habilidades vocais, minha jornada na música se iniciou dessa forma, por meio da experimentação”, revela a vocalista.

Em uma entrevista ao Correio, Cobelo discute o processo criativo e a produção de seu último disco. “O álbum Caubói Astral é, de certa maneira, um disco conceitual, pois suas faixas orbitam em torno de um mesmo universo mítico e simbólico, repleto de seres fantásticos, como cavalos alados e quimeras. É um verdadeiro bestiário sertânico, com letras que carregam uma forte pegada onírica. As referências musicais que me acompanham desde sempre incluem artistas que ouvi na vitrola da minha mãe, como Zé Ramalho, Elomar, Xangai, Ednardo, Amelinha e Cátia de França, além de Liga Tripa”, compartilha.

Serviço:

Inferninho Trabalho Sujo recebe show de Gaivota Naves

Sábado (21/12), a partir das 20h

Infinu - CRS 506 Bloco A Loja 67 ao lado Praça das Avós, SHCS, Brasília - DF

Ingressos disponíveis no Shotgun