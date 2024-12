Adeus ano velho: confira um roteiro de restaurantes que vão celebrar o réveillon

Pratos com camarão são um dos destaques do réveillon no Doma - (crédito: PEDRO SANTANA / CB)

Entre os rituais de fim de ano, a virada de 31 de dezembro para 1° de janeiro é um dos mais esperados pelos brasilienses. Momento de celebração e união, familiares e amigos se unem ao redor da mesa para brindar o ano que está por vir e desfrutar de jantar farto de comidas típicas da época.

Espalhados pela cidade, restaurantes se preparam para receber, na noite de réveillon, celebrações dos mais diferentes públicos. Casas em regiões centrais, perto dos pontos turísticos da cidade, por exemplo, tornam-se alvo da procura de brasilienses que desejam uma vista privilegiada da queima de fogos à meia-noite.

Nesta semana, o Divirta-se Mais selecionou algumas das principais opções da cidade. Há alternativas para todas as famílias: brinquedotecas com monitores para as crianças, open bar para os adultos e trilhas sonoras que agradam.

Réveillon no pontão

Um dos principais pontos turísticos da cidade, o Pontão não fica para trás no quesito réveillon. O Sallva, portanto, convida os clientes para uma festa recheada de sabor e fartura. Abrindo os trabalhos, serão servidos pães e queijos variados, além de frios, como presunto de parma, salame e mortadela, além de castanhas, frutas secas, azeitonas e saladas. Carro-chefe da casa, o pirarucu na manteiga de sálvia com gnocchi de banana-da-terra faz parte do menu de pratos principais, assim como o bobó de camarão, a costelinha suína ao barbecue e o medalhão de filé ao molho roti. Haverá também opções de massas, como penne ao pomodoro, ravioli ao molho Alfredo e risoto. Bolo da Ivone, mousse de maracujá, pudim de leite, queijo fresco com goiaba. Ameixa, pêssego, melancia, melão, morangos, romã e uvas-tintas e brancas também não ficam de fora no bufê. O evento conta com serviço open bar, que inclui espumantes, uísques, vinhos brancos e tintos, chopes, drinques com tequila, vodka, gin e cachaça, além de bebidas não alcoólicas, como água com e sem gás, água Entradas para a festa saem por R$ 750, para o salão superior, R$ 950, para a varanda, e R$ 1.100, para o deck à beira-lago. A partir do dia 25, os valores sobem para R$ 850, R$ 1.050 e R$ 1.200, respectivamente. Crianças até 7 anos não pagam, enquanto jovens de 8 a 15 anos e idosos acima de 80 têm direito da cremosa, pavê italiano de de coco, sucos, refrigerantes, a 50% de desconto. Reservas podem ser feitas pelo telefone (61) 3522-4352.

Experiência completa

Neste Réveillon, o Dudu Bar oferece uma experiência completa aos clientes. Fazem parte do menu mini cestas de frutas típicas da época, como lichia e romã, a lentilha da sorte à meia-noite, e hambúrgueres para os que desejam aproveitar a madrugada dentro. Nas opções de pratos principais, destacam-se massas, como risoto e ravioli, e carnes — camarão, bife de ancho, filé, salmão e robalo.

Quibe cru, brusqueta, porpeta de cordeiro, queijo coalho gratinado e camarão empanado serão as entradas servidas, enquanto tarte tatin de maçã ou cupcake de chocolate recheado com doce de leite argentino são as escolhidas para as sobremesas.

No pacote (R$ 550 taxa de serviço) águas com e sem gás, suco de laranja e refrigerantes estão inclusos. As bebidas alcoólicas, por sua vez, serão cobradas por consumo. Crianças até 5 anos não pagam, e as de até 10 são cobradas metade do valor. A casa conta também com serviço de brinquedoteca com monitora (R$ 50 por criança). Reservas podem ser feitas pelos telefones (61) 99341-0055 e (61) 3226-9996.

Ano-novo à beira-lago

Às margens do Lago Paranoá, a ceia na churrascaria Steak Bull começa a ser servida a partir das 21h, com mais de 50 opções de pratos e 32 opções de cortes de carnes nobres, além de um open bar com água, suco, refrigerante, Steak Bull/Divulgação chope, caipirinha e uísque 12 anos. No menu, destacam-se as opções de casquinha de bacalhau, camarão havaiano, salpicão de bacalhau, salada Para os amantes de carne de frutos do mar, rosbife de atum e bacalhau à lagareiro Uma churrascaria que não fica de fora das celecom batata laqueada. Rabanada, pudim de leite, cheesecake de goiabada, brações natalinas é a Buffalo Bio, em Taguatinga. O menu da noite contará com diferentes cortes de torta alemã, torta de limão com chocolate branco, torta cremosa de maracujá, torre carne e pedidos típicos de fim de ano, como peru, de profiterole, bolo de lapernil e chester. O rodízio sai no valor de R$ 189 por ranja com nozes, panacota com calda de romã, bompessoa — a entrada não é bom de pistache na travessa cobrada para crianças de fazem parte do menu de soaté 5 anos e as de 6 a 9 pabremesas. Reservas devem gam R$ 69,90. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte. ser realizadas pelo número (61) 99664-1617, no valor de O evento, que vai das 19h R$ 395 por pessoa. Crianças da véspera de Natal à 1h do dia 25, funcionará somente de 0 a 5 anos não pagam e de 6 a 10 anos são cobradas 50% do valor. por ordem de chegada, sem opção de reserva.

Vista privilegiada

Primeiro pizza bar de Brasília, o Doma abre as portas nesta virada de ano para os que desejam curtir o réveillon em grande estilo. Com uma vista privilegiada de um dos principais cartões-postais da cidade, a Esplanada dos Ministérios, a festa começa às 20h, com um bufê de frios, saladas, frutas, pães, antepastos, canapés e muito mais. Os pratos principais ficam por conta dos risotos de camarão e funghi, ceviche, fettuccine ao molho 4 queijos com cubos de filé-mignon, salpicão de frango e camarão cremoso, acompanhados por arroz à grega, arroz cremoso, arroz branco e batata frita. Pudim, mousses e doces variados serão as opções de sobremesa. A noite será embalada por um DJ, com ponto alto à meia-noite, com a queima de fogos da Esplanada. O restaurante oferece mesas no térreo para quatro pessoas (R$ 199 cada) e no terraço, para grupos de dois e quatro (R$ 249 cada). A loja também tem brinquedoteca para o público infantil. Reservas podem ser feitas pelo telefone (61) 99891-0824.