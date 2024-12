Ceia de Natal no restaurante? Confira as opções para a celebração

A ceia de Natal é uma das tradições de fim de ano mais adotadas no mundo. Reunir a família e amigos próximos em volta de uma mesa farta, composta pelos pratos típicos do período, é quase que indispensável para a maioria dos brasilienses. O costume, no entanto, adaptou-se ao longo dos anos — os almoços e jantares feitos na própria cozinha foram pouco a pouco substituídos pelas encomendas e até mesmo por refeições em restaurantes.

No DF, estabelecimentos abrem portas para receber clientes interessados em curtir o feriado de Natal sem maiores preocupações, deixando de lado os fogões e as pias cheias de louças. Peru, pernil, bacalhau, tender e chester são as estrelas dos menus especiais para a data, além das sobremesas típicas, como rabanada e pavê.

Há também os restaurantes que funcionam à la carte, proporcionando uma noite de Natal especial para os que preferem saborear outros pratos. Independente da preferência, opções não faltam para o público que procura uma atmosfera acolhedora e festiva para curtir o feriado fora de casa. Confira!

Para os amantes de carne

Uma churrascaria que não fica de fora das celebrações natalinas é a Buffalo Bio, em Taguatinga. O menu da noite contará com diferentes cortes de carne e pedidos típicos de fim de ano, como peru, pernil e chester. O rodízio sai no valor de R$ 189 por pessoa — a entrada não é cobrada para crianças de até 5 anos e as de 6 a 9 pagam R$ 69,90. Bebidas e sobremesas são cobradas à parte.

O evento, que vai das 19h da véspera de Natal à 1h do dia 25, funcionará somente por ordem de chegada, sem opção de reserva.

Jantar à beira lago

Às margens do Lago Paranoá, será servida outra tradicional ceia brasiliense — a da churrascaria Steak Bull. Serão mais de 50 opções de pratos, incluindo 30 cortes de carnes nobres, além de um open bar que inclui água, suco, refrigerante e chope à vontade. A celebração será realizada entre 21h e 1h, na virada do dia 24 para 25 de dezembro. As reservas podem ser feitas pelo número (61) 99664-1617, no valor de R$ 295 por pessoa. Crianças até 5 anos não pagam, e a entrada das de 6 a 10 sai por metade do valor.

Ceviche de salmão, polvo no azeite e alho, bolinho de bacalhau e figo com bacon são as opções de entrada, enquanto carnes, como peru, pernil, chester, leitoa, lombo, bacalhau e tender fazem parte dos pratos principais. Saladas e sobremesas também estão incluídas no preço — os clientes poderão desfrutar de delícias, como rabanadas, pudim de doce de leite, torta holandesa natalina e mil-folhas de frutas vermelhas.

Natal à la carte

O Vasto também abre as portas na noite de Natal para os clientes que desejam celebrar a data comemorativa saboreando as delícias à la carte do menu da casa. O cardápio do restaurante conta com opções de carnes nobres, filé-mignon (a partir de R$ 125), picanha (R$ 283), prime rib (R$ 270), costela (a partir de R$ 209) e wagyu (R$ 599), além de pescados e frutos do mar — camarão (a partir de R$ 83), lagosta (R$ 209) e salmão (R$ 136). A noite será embalada por música ao vivo.

Os pequenos podem aproveitar o menu infantil, com tiras de peito de frango empanados

(R$ 41) e almôndegas ao molho marinara sobre espaguete (R$ 41).



Comemoração antecipada

Aos que desejam comemorar o Natal antecipadamente, o Maison Bistrô oferece um menu executivo de Natal durante todo o mês de dezembro, com pratos típicos do período de festas. Por R$ 74, os clientes podem escolher entre salpicão do chef ou salada mix de folhas para a entrada, costelinha suína, tornedor de filé de frango ou parmegiana de filé-mignon como prato principal e rabanada com doce de leite ou brigadeiro de frutas do bosque na sobremesa. Nos dias 24 e 31, no entanto, o restaurante funciona só para retirada de encomendas. No Natal e ano-novo, a casa estará fechada.