Samba da Tia Zélia comanda festa da virada no Birosca

Para os apreciadores de uma boa roda de samba, o réveillon da Tia Zélia no Birosca promete ser um evento imperdível, na melhor tradição, vestindo branco e reunindo os sambistas mais talentosos da cidade para se despedir de 2024 em alto e bom som. Os ingressos estão disponíveis no Shotgun, a partir de R$ 80.

Originado nas tendas do restaurante de Mel Silva e seu sócio Maurício, o Samba da Tia Zélia se consolidou como um evento icônico na cena cultural de Brasília. Realizado quinzenalmente, o evento apresenta os maiores sucessos do gênero, juntamente com as tradicionais feijoadas que caracterizam os sábados dos brasileiros. Desde a infância, Mel ouve os acordes de viola ao lado de seu pai, sonhando em um dia ter sua própria roda de samba. "Só lá na tenda do Tia Zélia Restaurante foram mais de 20 edições. Todas elas memoráveis, com participações maravilhosas que nos inspiram a fazer cada dia mais pela cultura e pelo samba", diz. A produtora ressalta a importância das rodas de samba ocuparem o espaço público: "Amamos a rua. É o auge da democracia poder levar cultura a quem estiver naquele espaço. Como todos nós somos um povo de luta, queremos ocupar cada vez mais espaços públicos para sempre levar a palavra de que a cultura tem que ser reconhecida e valorizada. Isso tem acontecido. E sou muito feliz em viver isso", explica.

Apesar da virada ser um dia de trabalho para Mel, ela sente enorme prazer e aposta no compromisso com o público. "Trabalhar com samba é trabalhar feliz, né. É cansativo? É. Dá trabalho? Muito. Mas ver as pessoas sorrindo, cantando junto, batendo na palma da mão nos dá uma energia inexplicável. Desde que surgimos, fizemos festas nesta data. Sempre pensamos: este ano vamos descansar, curtir uma praia. Quando retomamos a consciência, já estamos pensando nas atrações, no tema, na cenografia. É um vício bom fazer toda essa gente amada feliz", conta.

Por essa razão, o repertório escolhido foi pensado pelos músicos com bastante zelo e minúcia. "Além dos sambas mais conhecidos no cenário musical, traremos nossas composições autorais, que têm conquistado o público do STZ. Vamos transportar toda a atmosfera de amor e energia da tenda para o Birosca para fazer uma noite inesquecível", garante. Difundir os gêneros musicais do Brasil é norte para muitos produtores culturais do DF e o grupo responsável pela promoção do STZ assume essa responsabilidade. "Brasília tem se tornado um polo importante do samba e do pagode. Ocupar espaços é necessário para que esse crescimento continue. Começamos em um cantinho muito especial da Vila Planalto e seguimos lá, mas isso não nos impede de visitar outros espaços e levar o que acreditamos, sempre com afeto e gratidão. Nos sentimos honrados de ocupar a Birosca, que é casa para tantos amigos nossos", afirma Mel.