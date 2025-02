Rock e trilha sonora de jogos estão no repertório da Petrobras Sinfônica

A Orquestra Petrobras Sinfônica, que celebra 50 anos em 2025, se apresenta com dois concertos, neste domingo (9/2), no Auditório Ulysses Guimarães. O Concerto Multiplayer, que tem como repertório a trilha sonora de videogames, será às 16h, enquanto Na trilha do Rock começa às 19h e traz clássicos do rock e do pop nacional com uma roupagem sinfônica. Ambos são regidos por Felipe Prazeres e serão realizados no Auditório Planalto. Depois de Brasília, a turnê passará por Goiânia, Manaus, Belém, Belo Horizonte, Vitória, São Paulo e Porto Alegre entre fevereiro e setembro.

O Concerto Multiplayer promete trazer para o palco as trilhas mais conhecidas do universo dos videogames, desde clássicos, como Super Mario, Sonic e The Legend of Zelda até as mais modernas como Fortnite. "Nosso objetivo como Orquestra é o de democratizar a música de concerto. Trazer canções que têm um apelo mais popular e dar a elas essa roupagem sinfônica acaba sendo uma ótima ferramenta para introduzir esse gênero musical ao grande público. Mostrar a beleza e emoção que uma orquestra sinfônica pode ter", destaca Felipe.

Na Trilha do Rock tem um repertório que revisita clássicos de bandas icônicas, como Engenheiros do Hawaii, Biquini Cavadão, Kid Abelha, Legião Urbana e Paralamas do Sucesso. Entre as canções estão Tempos modernos, Bete balanço, Whisky a Go Go, Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones, entre muitas outras. O regente ainda explica que trazer músicas clássicas para os concertos dá ao público uma sensação de pertencimento: "Esses estilos que a gente toca se conectam ao ouvinte porque é algo familiar, só que está sendo executado por uma orquestra sinfônica".

Sobre a escolha do repertório inusitado, o regente explica: "A orquestra sinfônica pode executar qualquer outro estilo musical como um instrumento. Ela não está necessariamente presa a um repertório que já foi escrito para ela em outros tempos."

Felipe Prazeres conta que foi muito natural iniciar sua carreira musical, visto que seu pai, que também é maestro, e fundador da Petrobras Sinfônica, "ou seja, desde muito cedo já escuto música de concerto", ressalta. O músico estudou violino e é regente da orquestra há 15 anos. Além disso, trabalha no projeto Infantil da Orquestra Petrobras Sinfônica e foi um dos criadores da Academia Juvenil. "Foi um período simplesmente mágico na minha vida, fico extremamente emocionado e honrado com isso. Hoje eu trabalhando como regente na Orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro também, eu vejo esses meus ex-alunos já tocando comigo ali, é maravilhoso" ressalta Felipe.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco