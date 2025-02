Comida asiática oferece sabores inusitados, frescos e equilibrados

Feito diretamente na mesa do cliente, o churrasco coreano é destaque no Soban - (crédito: Mariana Lins )

Rica em frescor e equilíbrio, a comida asiática leva os amantes da boa culinária em uma viagem gastronômica que vai desde os pratos picantes da Tailândia e Vietnã até os sabores intensos do Japão e da China. Popular em diversos países, o sushi é um dos pratos da cultura oriental mais conhecidos pelo brasileiro — a variedade de receitas da Ásia, no entanto, vai muito além do peixe cru. Yakisoba, lamen, pad thai, curry de carneiro e até mesmo o famoso churrasco coreano são outros destaques do cardápio extenso e variado.

Raquel Siqueira, proprietária do Same Same, restaurante voltado para a comida do sudeste asiático, aponta como destaque de tal gastronomia a união perfeita entre os produtos utilizados. "O diferencial da culinária asiática reside no equilíbrio de sabores — doce, salgado, ácido, picante e umami —, no uso de ingredientes frescos e na combinação de diferentes texturas, proporcionando uma experiência gastronômica rica e diversificada que atrai muitos aventureiros", avalia.

Giulia Kato, responsável pelo Katsu, também realça a importância dos elementos que compõem os pratos. "A valorização dos ingredientes, as técnicas de preparo únicas, o equilíbrio de sabores e a estética", lista Giulia sobre as principais particularidades da culinária. Para Paulo Yang, do Soban, a diversificação no uso de diferentes vegetais e proteínas também é destaque.

Macarrão artesanal

Inaugurado como uma pequena loja em Águas Claras, o Katsu Lamen House é comandado pela família Kato. A família trabalhava no caixa, atendimento e na cozinha do primeiro restaurante e, com o sucesso, expandiu para cinco unidades espalhadas pelo Distrito Federal. "O intuito sempre foi ser uma 'casa' de lamen. 'Casa' porque queremos que nossos clientes sintam o sabor da comida oriental caseira de raiz. A receita é de família e passou por muitos testes até aprimorarmos para o que é hoje", conta Giulia Kato, sócia-proprietária e gerente da unidade de Águas Claras.

O destaque do restaurante é o lamen, prato da culinária coreana que tem se tornado cada vez mais popular por conta dos doramas. Como sugestão, Giulia indica o spicy lamen (R$ 57), macarrão artesanal com caldo de tutano suíno, pimenta coreana, panceta suína, óleo Layún de pimenta, óleo de gergelim, ovo marinado, gergelim, cebolinha e nori. Para acompanhar o prato, a indicação é o refrigerante coreano de melão (R$ 18,50).



Mistura de cozinhas

Focado em oferecer diferentes pratos do sudeste asiático, o restaurante Same Same mistura as cozinhas coreana, vietnamita e tailandesa em um único local. Representando a gastronomia da Coreia, Raquel Siqueira, proprietária da casa, sugere o bibimbap (R$ 84,80), um dos pratos mais populares de tal gastronomia.

"O bibimbap é uma mistura harmoniosa de sabores e texturas exóticas, composto por arroz, vegetais variados, ovo, proteínas como carne ou tofu e um molho de pimenta que confere um toque especial", descreve Raquel. No restaurante, o prato é servido na dolsot, tigela de pedra quente, que mantém o prato aquecido e cria uma crosta crocante no arroz. "Essa versão é ainda mais apreciada por quem busca uma experiência autêntica da culinária coreana", afirma.

Quando o prato chega à mesa, o ovo ainda está cozinhando com calor da tigela e é recomendado que o cliente misture todos os ingredientes imediatamente. "Isso permite que o ovo cozinhe no calor do arroz e que os sabores se combinem de maneira homogênea. Quanto mais tempo esperar, mais crocante ficará a camada de arroz no fundo da tigela, o que pode ser um diferencial delicioso", explica Raquel.

Para os que desejam apreciar a culinária tailandesa, a sugestão é o pad thai (a partir de R$ 62,80), prato que reúne cinco elementos da cozinha da Tailândia: doce, amargo, azedo, salgado e picante. Ele é feito com macarrão de arroz, ovo, nabo, cebola roxa, amendoim, broto de feijão e leva o molho original à base de tamarindo. No Same Same, as opções de proteína do prato são tofu, carne bovina, frango, camarão ou cogumelos.



Ardência saborosa

Localizado na 411 Sul, o restaurante Indian Lounge, desde 2019, procura trazer para a capital para trazer o sabor da culinária indiana para os brasilienses. A casa inaugurada por Kamal Bishnoi oferece comida tradicional e autêntica do país, conhecida pelos sabores picantes.Os pratos variam em cinco níveis de picância para se adaptar ao paladar brasileiro.

Um destaque do restaurante é o chicken curry (R$ 48,99), cubos de frango assado preparado em molho de cebola, tomate, pimentão, iogurte, molho curry e temperos como açafrão, cominho e coentro. O prato vem acompanhado de arroz e chapati, pão típico da culinária indiana.