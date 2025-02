Festival 10 Horas de Arrocha celebra música romântica

Para celebrar a música romântica, o festival 10 Horas de Arrocha desembarca em Brasília neste final de semana. Inspirado em gêneros, como serestas e boleros, o arrocha conquistou um vasto público com suas letras comoventes e apaixonadas. O line-up de sábado reúne artistas que falam sobre os caprichos do amor: Nadson Ferinha, Silfarley, Klessinha, Toque Dez, Unha Pintada e Silvanno Sales.

Esse artistas conseguem traduzir sentimentos que muitos não conseguem colocar em palavras. Ao Correio, Lucas Dias, produtor do festival em Brasília, explica o motivo da popularidade do arrocha no país: "Não consigo ouvir essas músicas sem me contagiar. Elas refletem a vida e ressoam com a minha trajetória. As composições falam sobre o que todos nós carregamos dentro de nós", destaca.

Klessinha, uma das atrações do evento, conta que as canções nascem inspiradas por vivências pessoais e relatos de amigos. Por isso, a música toca tanto o público. "Acredito que o que eu canto é vivido por muitas pessoas. Elas sempre me contam, quando me encontram, como se relacionam com as histórias que aconteceram comigo", lembra o cantor. O festival promete ser um espaço de celebração e conexão com a música romântica em uma maratona de shows para ouvir e dançar ao longo de 10 horas.