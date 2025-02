Feijoada em ritmo de carnaval embala o sábado no Clube do Choro

O grupo Vai que é samba comanda mais uma edição da Feijoada com Samba, no Clube do Choro, neste sábado (22/2). Além da boa música, às 13h, o espaço também oferece uma deliciosa feijoada a partir das 12h.

Em ritmo de pré-carnaval, o Clube do Choro esquenta a folia na cidade. Com nove anos de trajetória a Feijoada com Samba é conhecida por servir uma deliciosa feijoada e mobilizar os mais talentosos músicos para o encontro no fim de semana. O convidado da vez é o grupo Vai que é Samba, precursor do projeto, composto por Breno, Valerinho, Guto e Dudu. O repertório será baseado no tema de carnaval, de marchinhas clássicas de carnaval a axés dos anos 1990.

Breno, integrante do grupo responsável por voz e pandeiro, destaca o peso do samba no conjunto, com uma carreira de oito anos. "O samba é a nossa profissão, acordamos e dormimos com o ritmo em nossas vidas. Sobrevivemos graças ao samba. Somos parte de uma geração muito importante para a disseminação do samba na capital", lembra Breno, ao Correio. Além disso, ele garante alegrar a plateia mais uma vez. "É muito bom saber que Brasília tem um ponto cultural tão importante como o Clube do Choro. Quem frequenta sabe da qualidade musical que vai encontrar nesse local e sempre volta".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco