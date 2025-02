Um dos artistas que teve ascensão meteórica na cena recente da música brasileira, Henry Freitas se apresenta em Brasília, neste sábado (22/2), no Na Praia Parque. O músico traz o novo show, intitulado Terapya do Henry, que estreia na capital e daqui segue para 10 cidades do país.

Com mais de 10 milhões de ouvintes mensais, Freitas é um fenômeno recente com um forró que dialoga bem com o pop. Entre as músicas mais populares estão Tem café, Eu nem lembro, Imã de problema e Tando. "Com essa nova geração de artistas, o forró está se tornando cada vez mais POP, e se misturado com outros ritmos como o sertanejo, funk, trap, e até eletrônico", diz o Henry Freitas em entrevista ao Correio.

O evento é muito mais do que apenas um show do músico e reúne convidados especiais do calibre do trapper Teto e do grupo de pagode Kamisa 10. A mistura de estilos e ritmos traz um gostinho do pré-carnaval de Brasília, que costuma abraçar um pouco de tudo no quesito música. " Se você ama uma boa festa, muita energia e um show que mistura o melhor do forró com outros ritmos que tocam no Brasil inteiro, meu show é pra você!", convida.

Henry quer que todos os brasilienses vivam esta sessão de Terapya com ele. "Uma sessão de Terapya comigo é uma verdadeira imersão no meu mundo musical. Eu costumo trazer o melhor do forró, mas também misturo outros ritmos e emoções, porque a vida é feita de várias camadas, e como sempre digo 'viver é diferente de estar vivo'", explica.

Colaborou Eduardo Fernandes