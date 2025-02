Festival DNA ocupa o Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Hoje é dia da primeira edição do Festival DNA Brasil, um evento que celebra história, cultura, cores e ritmos do país. Com o tema, Brasília a capital de todos, o festival promete um grande esquenta de pré-carnaval, reunindo música, gastronomia e diversidade cultural. A programação será no Estacionamento 12 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek e segue até domingo (23/2).

A programação musical começa na sexta-feira com Seu Estrelo e Fuá do Terreiro. No sábado (22/2), é a vez de Calango Careta e 7naRoda animarem o público. Já no domingo, o palco recebe System Safadown e Capivareta para encerrar a festa em grande estilo.

O festival tem como objetivo proporcionar uma imersão nas diferentes culturas das cinco regiões do Brasil, trazendo gêneros musicais como samba e forró, além de pratos típicos.