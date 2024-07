Adriana Samartini realiza show especial na Hidden neste domingo (4/8)

A cantora Adriana Samartini realizará um show neste domingo (4/8) no palco da Hidden na Casa da Manchete, das 16h às 22h, para celebrar seu aniversário. Os ingressos já estão disponíveis a partir de R$60. Adriana promete um show exclusivo com muito axé e energia.

Além da atração principal, outro artista surpresa vindo diretamente de Salvador também tem a sua presença confirmada. A identidade do artista será revelada durante a festa, aumentando as expectativas. O espaço também oferece um menu exclusivo preparado pelo chef João Lucas, trazendo as opções carpaccio originale com crostini, polenta al ragu, risoto de pêra e gorgonzola, arancini com linguiça defumada e geleia de pimenta, além da tradicional seleção de vinhos Del Maipo.

Para a idealizadora do Hidden, Maria Braga, a festa de domingo tem potencial para se tornar inesquecível, “Pelo segundo ano, estamos trazendo essa abertura pontual aos domingos. E esta já é a terceiro da edição 2024, levando um ritmo diferente do que já temos na Casa. Estamos muito felizes em receber Adriana Samartini para celebrar seu aniversário conosco. Não temos dúvidas de que será um domingo de muita diversão”, conta Maria Braga, em nota.





Serviço

Adriana Samartini no Hidden

No domingo (4/8), na Casa da Manchete, das 16h às 22h. Ingressos a partir de R$60 pelo site: https://hiddenbrasil.com.br/etn/ .