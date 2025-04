Dose dupla de rock e música autoral no Clube do Choro

O Clube do Choro recebe, neste fim de semana, dois shows que celebram diferentes vertentes do rock e da música autoral. A banda Monster Jam apresenta hoje o espetáculo As Mais Belas Canções — Tribute Led Zeppelin, uma homenagem à lendária banda britânica. "Não queremos fazer um cover. Somos quem somos. A proposta é reviver a essência sonora do Led Zeppelin com arranjos fiéis e timbres marcantes", afirma César, vocalista da banda. "Nosso foco é fazer o público fechar os olhos e imaginar o Led tocando The Rain Song ou Stairway to Heaven. O ambiente do Clube do Choro é perfeito para essa experiência".

Amanhã, é a vez da banda brasiliense Quinta Essência subir ao palco com um show especial que marca o início da fase autoral. Conhecida por homenagear grandes vozes femininas como Janis Joplin e Aretha Franklin, a banda agora apresenta as próprias composições. "A escolha dos artistas que homenageamos sempre foi afetiva, e isso virou influência direta no nosso som. Agora, é hora de revelar nossa essência criativa", explica a vocalista Mari Coelho.





*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco

Serviço



Tributo ao Led Zeppelin

Sexta (11/4), às 20h30, no Clube do Choro

Quinta Essência

Sábado (12/4), às 20h30, no Clube do Choro

Ingressos disponíveis no site da Bilheteria Digital.