Cinco filmes do DF são selecionados no 34º Festival Curta Cinema

O 34º Festival Curta Cinema selecionou cinco filmes produzidos no Distrito Federal para edição de 2025, com programação de 23 a 30 de abril. A edição recebeu cerca de 4600 inscrições, de mais de 160 países. Dentre elas, 158 curtas foram selecionadas de 25 nacionalidades, com foco no cinema independente e experimental produzido nos últimos oito meses. As sessões têm entrada gratuita nos cinemas Estação Net Botafogo, Net Rio e Instituto Cervantes.

As produções brasilienses transitam entre o drama, ensaio poético, documentário e animação. Inflamável, de Rafael Ribeiro Gontijo, acompanha Carlos, um bombeiro em crise depois dos atentados de 8 de janeiro que foi envolvido, e agora precisa lidar com impulsos que ele não compreende. A Sua Imagem na Minha Caixa de Correio, de Silvino Mendonça, revisita trocas de cartas entre leitores de uma revista de cinema no início dos anos 2000, que revela desejos despertados pelas imagens cinematográficas.

De Allison Machado, o curta Osmo é um monólogo poético e existencial que começa com um simples convite para dançar. Em Confluências, de Dácia Ibiapina, os modos de vida e as celebrações do quilombo Saco-Curtume, no Piauí, são representados nas telas onde ecoam os saberes de Nêgo Bispo. Por fim, o curta PiOinc, de Alex Ribondi e Ricardo Makoto, narra a amizade entre um porco e um pássaro de uma asa só, que embarcam juntos em uma jornada de superação no cerrado.

Além da premiação, o festival retoma os panoramas que dão destaque às produções brasileiras e latino americanas, como o Panorama Carioca, Panorama Brasil e Panorama Latino. Também estarão presentes no evento, as mostras Interzona, com filmes nacionais de terror e de ficção científica; Memória Revelação, com curtas documentais focados na preservação e no resgate da memória cultural brasileira, e Infanto Juvenil, com produções do gênero e dedicada a alunos da rede pública de ensino no Rio de Janeiro. O evento também oferece uma masterclass de direção com Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata em Berlim, e uma oficina de documentário com o cineasta Victor Lopes.

A equipe de curadores do festival é composta por Gustavo Duarte, Júlia Couto, Ailton Franco Jr. Marina Pessanha, Lucas Murari, Cris Giustino, Duda Leite, Sérgio Alpendre, Rossine Freitas, Laís Ribeiro, Luana Pachoal, Carolina Alves e Yasmine Evaristo, sob coordenação de Paulo Roberto Jr. O Curta Cinema tem patrocínio da Riofilme, através do edital da Lei Paulo Gustavo.