Felipe Amorim chega em Brasília com misturas de ritmos

O novato — e já meteórico — Felipe Amorim aterrissa em Brasília para uma apresentação na Ápice neste sábado (26/4). Descontraído e habilidoso, Amorim transita por diversas sonoridades em um único álbum — às vezes, em ­uma única faixa. A construção desse universo estético — que, sim, bebe do forró, do funk e do brega — nada mais é do que a própria trajetória do músico convertida em melodias.

Natural de Fortaleza e fiel aos ritmos que marcaram sua infância, o cantor homenageia as sonoridades nordestinas e brasileiras com uma nova roupagem — como, por exemplo, o piseiro. Um dos muitos hits de Amorim, Novas Fotos, faz uma releitura da música de Bad Bunny, na qual o porto-riquenho celebra suas origens ao orquestrar salsa, plena e jíbaro em meio ao reggaeton — gênero pelo qual conquistou fama. Em sintonia com essa proposta, Amorim apresenta uma nova versão em português de Debí Tirar Más Fotos, trazendo esse hino latino-americano para a realidade tupiniquim, com ideias e sons genuinamente nacionais.

Ágil nas composições, Felipe iniciou a carreira na música vendendo letras para outros artistas. “Eu comecei compondo, fazendo algumas misturas de músicas que gostava, e acabava postando nas redes sociais também. Fiz a transição de compositor para cantor meio que do nada. Não imaginava que ia cantar um dia, mas foi algo que aconteceu de forma bem natural. Escrevia a música e tinha que gravar a guia para mandar para o artista. Por isso, comecei a gravar, porque a gente perdia muito tempo atrás de cantores para as guias”, conta.

Desde sua última passagem por terras candangas este ano, durante os Ensaios da Anitta, Amorim vem mostrando que sabe, como ninguém, descarregar energia no palco — com muito forró, carisma e gingado. Desta vez, ele assume o posto de protagonista da noite e promete uma imersão quase completa em seu repertório, com sucessos que vão de 2020 até os dias atuais. O evento — o maior já realizado pela casa de festas — terá início às 22h e está previsto para seguir até as 2h, garantindo uma noite inesquecível para o público. Conhecido por transitar entre o novo e velho, ele constrói com novas ideias, novas memórias.



Ansioso para fazer mais um show na capital, o cantor lembra das experiências que teve nesse tempo de estrada. Os imprevistos sobre como o público vai reagir dão o frio na barriga necessário para seguir nesta profissão, mas Amorim afirma que o brasiliense é um dos públicos mais fervorosos do Brasil. “Cada cidade é diferente, cada uma tem o seu espacinho, sua particularidade. Tem aquelas cidades com fãs mais barulhentos, outras mais quietinhas. Cada show é diferente, mas todo mundo acaba caindo na bagunça do Felipe Amorim” — afirma ele, na terceira pessoa.

Serviço:

Felipe Amorim

Sábado (26/4), a partir das 22h,no Ápice (Trecho 1 conjunto 10 lote 3 - Santa Maria). Ingressos disponíveis no Sympla , a partir de R$70 (feminino) e R$ 80 (masculino)