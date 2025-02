Carnaval inicia no Na Praia com Nattan, Felipe Amorim e Léo Foguete

Está aberta a temporada de pré-carnaval. No início de fevereiro, a efervescência da folia começa a animar o brasileiro, e é claro que a capital federal não fica de fora da festa. Dando o pontapé inicial da celebração, o Na Praia Parque recebe, no sábado (01/02), o Bloquinho, comandado pelos cantores de forró Nattan, Felipe Amorim e Léo Foguete. Os artistas sobem aos palcos do evento a partir das 16h e prometem agitar o público brasiliense com os principais sucessos da carreira.

Apesar de ser uma data tomada pelo axé, o forró tem um papel essencial no carnaval, garante Nattan. "É um ritmo capaz de trazer uma energia única e contagiante para a festa. Mesmo que seja uma tradição nordestina, nos últimos anos ele vem conquistando cada vez mais espaço nas festas carnavalescas, criando uma mistura que atrai pessoas de diferentes regiões e estilos", argumenta o cantor de 26 anos.

"Sou apaixonado pelo carnaval, e o show do Bloquinho é uma forma de antecipar esse clima festivo e proporcionar essa vibração animada e envolvente para o público", complementa. Principal nome da nova geração do forró, Nattan define a atual fase do ritmo como "mais eclética, criativa e ousada". "Tudo isso sem perder a essência, transformando o estilo em algo atual e acessível", avalia o cearense.

Dividindo os holofotes com Felipe Amorim e Léo Foguete, o cantor percebe parcerias como deste sábado, entre diferentes artistas do forró, fundamentais, porque fortalecem o ritmo e criam novas possibilidades na música. "Felipe e Léo são dois grandes artistas com quem já tive o prazer de dividir o palco e, sem dúvida, são parceiros musicais que acrescentam muito à minha carreira e se tornaram meus amigos muito além dos palcos", conta o músico.

Com 20 anos de idade, Léo Foguete também representa a nova geração do forró. Natural de Petrolina, em Pernambuco, o artista despontou nacionalmente no ano passado, após o lançamento do álbum Obrigado Deus. "A ficha nem cai, sou muito grato a Deus por tudo que tem acontecido. Sempre foi meu sonho, e eu jamais imaginava que ia chegar tão longe assim", descreve. No Spotify, são quase 15 milhões de ouvintes mensais. Parceria com Nattan, a faixa Última noite reúne quase 100 milhões de reproduções.

De acordo com Léo, estar na companhia de grandes nomes da música era um sonho. "Sonhava com esse momento de poder gravar uma música com eles e hoje é incrível quando a gente se encontra, é uma resenha grande", acrescenta o cantor.

No final do mês passado, o pernambucano esteve na capital federal e ficou surpreso com o carinho do público. Para ele, foi de longe a apresentação mais importante que fez até o momento. "O carinho do pessoal foi incrível, todo mundo cantou todas as minhas músicas do álbum, da primeira até a última. Foi o melhor que eu já toquei", finaliza Léo Foguete.