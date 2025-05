CCBB recebe homenagem a Cartola com grupo Choro Livre

Neste domingo (11/5), o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) fará um tributo ao mestre do samba Cartola. O Projeto Cartola é comandado pelo grupo Choro Livre, com participação de um artista diferente a cada 15 dias no jardim do CCBB. O ingresso é livre para todos os públicos e terá transporte gratuito, saindo da Biblioteca Nacional, partindo a cada 2h em a partir das 12h.

O show começa às 16h com o grupo Choro Livre e segue até às 17h15. Formado por Reco do Bandolim (bandolim) Henrique Neto (violão de 7 cordas), George Costa (violão comum), Márcio Marinho (cavaco) e Valério Xavier (pandeiro) o Choro Livre é um grupo instrumental, sobretudo de choro, mas também com participações em música popular brasileira e samba.

Depois do grupo, Marina Iris se apresenta entre 17h30 e 18h30. A cantora e compositora carioca Marina Iris lançou em maio de 2023 o disco Virada, com 10 faixas que tematizam os afetos e os desafios dos relacionamentos amorosos, com sonoridade fiel às rodas de samba cariocas.

Pensar sobre Cartola é pensar o samba não só como gênero musical, mas como um modo de vida, uma vida em comunidade, argumenta Marina. "É pensar não só na imensa contribuição do Cartola para a música brasileira e na riqueza da construção de letras e melodias de temas muito característica do samba e da percepção do mundo que os sambistas". Marina completa que o cantor é um expoente em dar visibilidade para a favela, e do povo preto para construir uma identidade, "desde que o mundo é mundo, ele constrói esse país. Então, Cartola é um dos mais importantes de todos os sambistas".

Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco