Festival de rock e música sertaneja: opções para todos os gostos

Brasília passa mais um atestado de capital do rock neste final de semana. O festival Rock Popular Brasileiro, também conhecido como RPB, assume o estacionamento do Mané Garrincha com alguns dos maiores nomes históricos do gênero nos 1980. A lineup é composta por Titãs, Humberto Gessinger, Paula Toller, Nando Reis e Distintos Filhos neste sábado (10/5).

O festival será, portanto, um encontro de amigos que viveram um período muito importante da música brasileira juntos. "Somos todos da mesma geração, que moldou o rock e o pop brasileiro nos anos 1980. Somos bandas e pessoas que saíram de bandas de muito sucesso na época", diz Sérgio Britto, dos Titãs, em entrevista ao Correio.

A relação entre essas pessoas ainda vai além. Todos mantém viva a chama do rock n'roll brasileiro. "Todos aqui têm em comum a vontade de fazer rock, lançar discos, conversar com o público, mostrar que ainda temos algo a dizer e algo diferente dos demais", ressalta Paulo Veríssimo, vocalista da banda Distintos Filhos.

Dessa forma, o festival é gritar que o rock a vive. "Precisamos valorizar aquilo que é nosso, a cultura brasileira", adiciona Britto.





Serviço

Festival Rock Popular Brasileiro

Sábado (10/5), a partir das 21h, na Arena Mané Garrincha. Com Titãs, Humberto Gessinger, Paula Toller, Nando Reis e Distintos Filhos.

Noite de sertanejo

Neste sábado (10/5), a Arena BRB recebe alguns dos mais badalados nomes da música sertaneja nacional. O show Histórias reúne Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Daniel e a dupla Zezé Di Camargo e Luciano para relembrar grandes sucessos e realizar um espetáculo inesquecível na capital federal. "O show Histórias tem um significado muito especial para nós, além de ser uma celebração da música sertaneja, poder dividir o palco com grandes amigos é muito legal", destaca Chitãozinho.

Começando a turnê de 2025 em Brasília, Goiânia, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba são as próximas etapas do projeto Histórias. A capital já recebeu o show em 2022 com Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, Eduardo Costa e a dupla Edson e Hudson."A relação com o público de Brasília é muito especial para nós. É um público fiel e apaixonado pela música sertaneja e isso faz toda a diferença no show", relata Xororó.

Os ingressos para o reencontro já estão disponíveis e são divididos em seis setores: mesas platinum, mesas ouro, lounges, camarotes, pista premium e cadeira inferior. A compra dos ingressos deve ser realizada pelo site oficial do evento.