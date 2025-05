Deuses gregos inspiram ensaio de fotografias de Luiz Roberto Moreira

O fotógrafo Luiz Roberto Moreira foi buscar no panteão da mitologia grega os arquétipos representados nas 20 fotografias da exposição Belx Pretx — uma poética mitológica, em cartaz no Museu Histórico e Artístico de Planaltina. Moreira convidou pessoas pretas para posar encarnando 12 deuses gregos. Fotojornalista desde 2003, ele conta que o trabalho nasceu da intenção de retratar pessoas como ele em um contexto diferente do que costuma ver. "O primeiro contato que tive com foto foi retratando pessoas brancas e aquilo me causava uma certa aflição, então pensei, como fotógrafo, o que poderia fazer por pessoas pretas, que enaltecesse pessoas como eu", explica.

Eros, Perséfone, Zeus, Urano, Afrodite, Apolo, Atena, Dionísio, Cronos, todos eles estão presentes no ensaio. Durante a pesquisa, Moreira foi questionado sobre a escolha da mitologia grega e não africana, por exemplo. "A cultura africana seria um lugar comum, esperado. Já tive vontade de fotografar os orixás, por exemplo. Não fotografei por vários motivos: primeiro porque não sou praticante das religiões de matriz africana e, por respeito e desconhecimento, acho que não seria justo com os orixás. E por ser um lugar comum, muitos fotógrafos pretos já fizeram. Me propus a fazer algo que realmente fosse inédito, que é transformar corpos pretos em algo com uma linguagem poética", explica.

O fotógrafo fez uma seleção dos deuses do Olimpo mais populares e chegou ao número de 12. A eles, acrescentou Gaia e Urano. "Gaia como a mãe terra, e Urano, que a partir dos dois deu origem a todos os outros", explica. Boa parte da pesquisa se baseou nas representações da mitologia grega presente nas pinturas europeias, incluindo a concepção dos figurinos. Moreira se inspirou especialmente nas obras do renascimento. Além disso, escolheu pessoas que não fossem profissionais: nenhum dos retratados é modelo e boa parte deles faz parte do círculo de amizade do fotógrafo. "Teve uma busca em cima do biotipo de cada pessoa, como imaginei que poderia ser, para poder ser compatível com o que eu estava imaginando", conta. Durante a abertura, nesta sexta-feira, haverá também uma performance com os fotografados devidamente paramentados com os figurinos com os quais aparecem nas imagens.