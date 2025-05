Exposição Desassossego tem visita guiada no Espaço do Servidor nesta quinta

Por Júlia Costa—A exposição Desassossego, da artista visual Sandra Gonçalves, realiza, nesta quinta-feira (15/5), às 16h, uma visita guiada no Espaço do Servidor, localizado no Anexo II da Câmara dos Deputados. A visita também permitirá um encontro com a artista, proporcionando ao público a oportunidade de debater sobre as obras.

Leia também: Bridgerton: 4ª temporada estreia em 2026 e renovação é confirmada pela Netflix

Desassossego reúne 15 obras, sendo 14 imagens e um vídeo. Com curadoria de Letícia Lau, a proposta da exposição é representar as mudanças sociais e incertezas do mundo moderno, por meio da sobreposição de camadas digitais e físicas. Ela foi dividida em sete sub séries: Pandemia, Caos, Limbo, Bestiário, Tudo dança, Transmutação e Desassossego.

Leia também: Cia. Novos Candangos oferece peça infantil gratuita para cinco RA's do DF

Nas imagens, a cor predominante é a vermelha — uma forma de provocar no público sentimentos como perigo, paixão e também de fazer uma reflexão sobre o mundo pós-pandemia. A exposição fica aberta para visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 26 de junho no Espaço do Servidor. A entrada é gratuita.