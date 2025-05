Hurry up tomorrow, novo filme de The Weeknd, mostra o peso da fama

The Weeknd estrela filme baseado no próprio álbum lançado no início do ano - (crédito: Divulgação/Paris Filmes )

Inspirado no álbum homônimo de The Weeknd e estrelado pelo cantor, que adota o nome de nascença para o personagem Abel Tesfaye, Hurry up tomorrow: Além dos holofotes acompanha um músico famoso, que tem crises de insônia e começa a ser perseguido por uma fã obcecada pelo seu trabalho (Jenna Ortega).

Atormentado pela jovem e pela falta de sono, embarca em uma jornada misteriosa com a garota, que deixa o artista à beira de um colapso. Em meio à crise emocional, ele desafia o que sabe sobre si mesmo e desvenda faces que não conhecia. A trama foi inspirada em uma experiência pessoal de The Weeknd, que perdeu a voz no meio de um show em Los Angeles, em 2015, e precisou interromper a apresentação.

O thriller psicológico contém cenas tensas e repletas de surrealismo que criam uma atmosfera perturbadora para o espectador. A direção é de Trey Edward Shults, conhecido por As ondas, que também assina o roteiro ao lado de The The Weeknd e Reza Fahim. O elenco ainda tem Barry Keoghan, Riley Keough e Olga Safari.

